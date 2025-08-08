Almanya'dan kritik İsrail kararı

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları artırma kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurdu.

Merz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'a karşı savunma hakkı bulunduğunu savunarak, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes için kararlı müzakerelerin yapılmasının Alman hükümeti için büyük öncelik taşıdığını aktardı.

Hamas'ın silahsızlandırılmasının şart olduğunu ve gelecekte Gazze'de hiçbir rol oynamaması gerektiğini yineleyen Merz, "İsrail kabinesi tarafından geçtiğimiz gece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemlerini sertleştirmesi kararı Alman hükümeti için bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğinin giderek daha az anlaşılır olmasına yol açmaktadır. Bu koşullar altında Alman hükümeti, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silah ihracatına ikinci bir duyuruya kadar onay vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Alman hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın devam eden acılarından derin endişe duyduğunu belirterek, planlanan saldırıyla İsrail hükümetinin halkın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda artık her zamankinden daha fazla sorumluluk taşıdığını vurguladı.

İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere yardım malzemeleri için kapsamlı bir giriş imkanı sağlaması gerektiğini kaydeden Merz, İsrail'den Gazze'deki insani durumu kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde iyileştirmeye devam etmesini istedi.

Başbakan Merz, "Ayrıca Alman hükümeti, İsrail hükümetinden Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka adımlar atmamasını acilen talep etmektedir." ifadesini kullandı.

ALMANYA'NIN KARARININ ARKA PLANI

Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun, Filistin topraklarında uluslararası hukuku ihlal eden ve Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçen İsrail'e silah tedarikinin askıya alınmasından yana olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 58'i, İsrail'e silah tedarikinin geçici olarak durdurulmasını istedi. Katılımcıların yüzde 22'si İsrail'e silah tedarikinin durdurulmasına karşı çıkarken, yüzde 19'u da bu soruya cevap vermek istemedi.

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Spiegel'e göre ise, Almanya Dışişleri Bakanlığında görev yapan bazı diplomatların hükümetin İsrail politikasından rahatsız oldukları öne sürüldü.

"Dışişleri Bakanlığında ayaklanma" üst başlığıyla yer alan haberde, Almanya'nın İsrail politikası diplomatlar arasında hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.

Haberde, yaklaşık 130 diplomatın, kurum içi sohbet grupları kurarak Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'dan İsrail'e karşı daha sert önlemler almasını talep ettiği yer aldı.

Haberde ayrıca, bakanlıktaki bazı çalışma odalarının kapılarında ve kantinde, Gazze'ye destek veren afişlerin asılı bulunduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtilmişti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgide, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yaptığı ifade edilmişti.