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Almanya'dan koronavirüste yeni rekor!

#ALMANYA#Koronavirüs#Kovid 19
Almanyadan koronavirüste yeni rekor

Almanya’da Omicron mutasyonu nedeniyle vakalar artmaya devam ederken, insidans oranı bir haftada 387,9’dan 553,2’ye yükselerek yeni bir rekor kırdı.

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Dünyada Covid-19 vakaları artmaya devam ederken, Almanya’dan yeni bir rekor haberi geldi. Robert Koch Enstitüsü (RKİ), 100 bin kişilik bir yerleşim yerinde Covid-19’un bulaşma katsayısının (insidans) bir hafta içerisinde 387,9’den 553,2’ye yükselerek rekor kırdığını açıkladı.

RKİ tarafından açıklanan son 24 saatte ait verilere göre ise, Almanya’da 74 bin 405 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı da 8 milyon 74 bin 527’e yükseldi. Covid-19 nedeniyle 193 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı ise 115 bin 842 oldu.

Bir hafta içinde Covid-19’a yakalanan kişi sayısı ise 460 bin 49 olarak açıklandı.

YOĞUN BAKIMLARDA DOLULUK ORANLARI ARTIYOR

Almanya’daki yoğun bakım servislerinde 20 bin 353 hastanın tedavi gördüğü açıklandı. Hastanelerde 4 bin 33 boş yatağın bulunduğu ve doluluk oranının da yüzde 81,7 olduğu belirtildi. Yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hasta sayısı 2 bin 715 olarak açıklanırken, hastaların bin 628’inin solunum sistemine bağlı olduğu da öğrenildi.

Ülke genelinde 26 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyon nüfusa sahip Almanya’da, 62 milyon 400 bin kişi 2 doz, 39 milyon 200 bin kişi ise 3 doz aşı oldu.

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HALK SOKAĞA İNDİ

Almanya genelinde on binlerce kişi Covid-19 tedbirlerine ve muhtemel bir zorunlu aşıya karşı gösteri yaptı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 70 binden fazla kişinin katıldığı protesto eylemlerinde maske takmayı reddeden göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

YENİ UYGULAMALAR BAŞLADI

RKİ’nin tavsiyesi doğrultusunda iyileşen kişilerin Covid-19 önlemlerinden muaf tutulmasını sağlayan "iyileşmiş" statüsü artık sadece 3 ay geçerli olacak. İyileşmiş olma statüsü, Almanya'da aşı sertifikası gibi karantina ve seyahat durumlarında çeşitli kolaylık sağlıyor. Bu zamana kadar geçerli olan uygulamada, bu statü hastalığın tespit edilmesinden 6 ay sonrasına kadar geçerliydi

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#ALMANYA#Koronavirüs#Kovid 19

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