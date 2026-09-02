Almanya'dan İsrail yapımı füze denemesi

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Alman Donanması Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İrlanda ile İzlanda arasındaki deniz bölgesinde gerçekleştirilen test kapsamında iki Alman fırkateyni bölgeye sevk edildi. Testin başarısından son derece memnun olduğunu belirten Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Jan Christian Kaack, Lora sisteminin Alman gemilerinden başarıyla kullanılabildiğini ve füzenin olası menzilinin daha önce bilinen kapasitenin üzerinde olduğunu ifade etti.

Kaack, gerçekleştirilen testin Almanya ve müttefiklerinin savunma kapasitesi açısından denizde caydırıcılık ve savunma hazırlığında "yeni bir sayfa" açtığını belirtti.

Alman Haber Ajansı'na (DPA) açıklama yapan Kaack, "Kuzey Atlantik'te balistik bir füzenin başarılı şekilde fırlatılmasıyla donanma tarihine geçtik." dedi.

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LORA BALİSTİK FÜZESİ

Balistik kısa menzilli füze sınıfında değerlendirilen Lora'nın menzilinin 500 kilometrenin üzerinde olduğu belirtiliyor. Alman Donanmasının testin ardından tedarik ile ilgili planları ilerletmesi bekleniyor. Lora Alman ordusunun envanterindeki Taurus seyir füzelerini tamamlayıcı bir sistem olarak görülüyor,.

Taurus füzeleri de 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip ancak iki sistemin çalışma biçimleri birbirinden farklılık gösteriyor. Taurus, alçak irtifada araziyi takip ederek hedefe yaklaşabilen bir seyir füzesi olarak kullanılırken, Lora balistik uçuş profili izleyerek yüksek irtifaya çıkıyor ve ardından hedefe saldırıyor.