Almanya'dan İsrail ile yeni ortaklık kararı

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Almanya hükümeti, son aylarda kritik altyapılara yönelik artan siber saldırılar ile yasa dışı insansız hava araçlarının (İHA) havalimanları bölgesinde artan eylemlerini önlemek amacıyla iki önemli projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede artan sabotaj girişimleri ve casusluk amaçlı İHA eylemlerinin ardından kritik altyapıları korumak için İHA'lara müdahale birlikleri ile sabotaj önleme kalkanı oluşturmak istiyor.

Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunun gündemine gelmesi beklenen Almanya İçişleri Bakanlığı'nın planına göre, sabotajları önleme kalkanı bir anlamda Siber Kubbe işlevi görecek. Kalkan özellikle siber saldırıları erken aşamada tespit etmek ve aktif olarak engellemek için tasarlanmış dijital sensör ağından oluşacak.

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YENİ SİSTEME YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Almanya'nın İsrail ile işbirliği içinde yapmayı planladığı sistem yapay zeka destekli olacak, devlet kurumları, kritik altyapı operatörleri ve güvenlik birimlerinin ağları ile işbirliği içinde çalışacak. Gerçek zamanlı analizler yapacak sistem, güvenlik açığı oluşması halinde uyarıda bulunacak, anormal hareketlilikleri bilgilendirecek, güvenlik personelini uyaracak.

Ulusal Siber Koruma Kalkanı kapsamında tren istasyonları gibi hassas yerlerde yapay zeka tabanlı teknoloji ve biyometrik yüz tanıma sistemi devreye alınacak. Böylece potansiyel sabotajcılar, şüpheli hareketleri ile dikkat çeken şahıslar erken aşamada tespit edilebilecek.

İHA'LARA KARŞIYENİ ÖNLEMLER YOLDA

Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda kargo bölümünde patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunması sonrası yasa dışı uçuş gerçekleştiren İHA'lara karşı da sert önlemler alacak. Bakanlığın söz konusu planının ikinci ayağına göre, yasa dışı İHA'lara karşı Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hannover ve Köln şehirlerinde birlikler konuşlandırılacak.

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Birlikler, havaalanları, tren istasyonları ve Berlin'in hükümet bölgesi başta olmak üzere hassas bölgelere odaklanacak. Bakanlığın konuşlandırmayı planladığı birlikler sadece insansız hava araçlarını engellemekle kalmayacak, aynı zamanda insansız hava aracı bombalarını da etkisiz hale getirebilecek ve patlayıcı cihazları imha edebilecek.