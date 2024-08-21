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Almanya'dan İran'a kınama

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#Almanya#İran#Enstitü
Almanyadan İrana kınama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:03

Almanya, İran'ın başkenti Tahran'da faaliyet gösteren Alman Dil Enstitüsü'nün (DSIT) kapatılmasını kınadı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, kapatılan enstitünün İran ve Almanya'daki insanlar arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

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Almanya, İran'ın "Alman Dil Enstitüsü"nü kapatmasını kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Enstitünün zor şartlar altında insanların dil öğrenimi için kişisel çaba sarf ettiği popüler ve tanımış bir buluşma yeri olduğu, İran ve Almanya'daki insanlar arasındaki bağı güçlendirmeyi de amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, “İran güvenlik makamlarının Tahran Alman Dil Enstitüsü'ne yönelik eylemini kınıyoruz. Bu hiçbir şekilde haklı gösterilemez.” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın Berlin Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Yeni İran hükümetine eğitimin derhal yeniden başlamasına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi yer aldı.

DSIT’ın 1995’te Almanya Büyükelçiliği tarafından kurulduğu ve A1’den C2 seviyelerine kadar dil kursları verdiği, Enstitünün dil kursları ve sınav ücretleri gibi gelirlerle kendisini finanse ettiği ve Goethe Enstitüsü’ne bağlı olmadığı bildirildi.

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#Almanya#İran#Enstitü

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