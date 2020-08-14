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Dünya
DHA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 22:03,Son Güncelleme:

Almanya'dan Fransa'ya gözdağı: Bu adımı not ettik

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Almanya'dan Fransa'ya gözdağı: Bu adımı not ettik
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Alman hükümetinden AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi Doğu Akdeniz’deki gelirime ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’a doğrudan diyalog kurma çağrısı geldi ve Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki gerilimi tırmandıran adımına ilişkin, “Fransa'nın bu adımını not ettik” denildi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin artmasından endişe edildiğini ifade ederek, yeni ortaya çıkabilecek gerilimlerden de kaçınılması çağrısında bulundu. Seibert, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e savaş gemisi göndermesine ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta, “Fransa’nın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bölgeye savaş gemisi gönderilmesinin gerilimi tırmandırmaya yol açtığına ilişkin bir soruya ise Seibert, “Ekleyecek başka bir şeyim yok” yanıtını verdi.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ise Türkiye ve Yunanistan’a yönelik bir karar beklenmediği belirtiliyor.

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