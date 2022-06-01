Almanya'dan flaş Ukrayna kararı... Şansölye dünyaya duyurdu

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Rus saldırıları artarak devam ederken Ukrayna birlikleri direnişe devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yardım çağrısına Almanya'dan yanıt geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Başbakan Scholz, Almanya'nın modern IRIS-T hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vereceğini belirterek 'Bununla Ukrayna'nın bir şehrinin tamamını Rus hava saldırılarına karşı savunmasını sağlayacağız' dedi.

ALMANYA'NIN SAHİP OLDUĞU EN MODERN SİSTEM

Ukrayna verilecek hava savunma sisteminin 'Almanya'nın sahip olduğu en modern hava savunma sistemi' olduğunu vurgulayan Scholz, Ukrayna'ya ayrıca obüs, havan topu ve topçu roketini tespit edebilen radar sistemi sağlanacağını söyledi.

Rusya'ya karşı yeterince aksiyon almadığı ve Ukrayna'ya destek olmadığı şeklinde eleştirilen Alman Şansölye Scholz'un politikacıların Kiev'i ziyaret etmesini engellemeye çalıştığı ve Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı azaltmaya çalıştığı iddia ediliyordu.

Ukrayna'ya ağır silah sağlama konusundaki isteksiz olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Scholz, Almanya'nın şimdiye kadar 15 milyon mermi, 100 bin el bombası ve 5 binden fazla tanksavar mayını Ukrayna'ya gönderdiğini ifade etti.

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Scholz, Almanya'nın öncelikleri konusunda net olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerine ulaşmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Putin hedeflerine ulaşmamalı. Başka bir ülkeye yönelik bu askeri saldırı yanına kar kalmamalı. Bu, Avrupa'da kabul etmeyeceğimiz emperyalizmdir" dedi.

Ukrayna'daki savaşın yükselen fiyatlar üzerindeki etkisini de değinen Scholz, halk üzerindeki yükü hafifletmek için elinden geleni yapacağına dair söz verdi.

Alman hükümeti şimdiye 50 adet Gepard tipi zırhlı uçaksavar tank ile 7 zırhlı obüs olmak üzere Ukrayna'ya iki tür ağır silah tedarik etti. Ukrayna ayrıca muharebe tankları ve piyade savaş araçları istiyor.

BIDEN DA HAREKETE GEÇTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderilmesini onayladı. 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gönderilecek füze sistemlerinin, uzun menzildeki Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Öte yandan söz konusu füze sistemlerinin Kiev yönetiminin beklentilerini karşılayacak nitelikte olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Washington'un silah yardımında, MLRS olarak da bilinen, çok namlulu Himars adlı füze sisteminin yer alacağı kaydedildi.

Hem Rusya hem Ukrayna halen çok namlulu füze sistemlerini kullanıyor ancak Himars, bu sistemlerden menzil ve isabet yönünden daha üstün.

'UKRAYNA İÇİNDEKİ HEDEFLER' İLE SINIRLI

ABD Başkanı Biden, Amerikan New York Times gazetesindeki makalesinde, gelişmiş füzelerin "Ukraynalıların kilit hedeflere daha isabetli saldırılar düzenlemesine olanak tanıyacağını" belirtti.

Biden, Rus topraklarına ateşlenebilecek füze sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyeceklerinin altını çizdi.

Gönderilecek olan M142 Himars sistemi, 1970'lerde ABD ve müttefiklerinin geliştirdiği M270 MLRS modelinin geliştirilmiş ve daha düşük versiyonu.

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Bir ABD'li yetkilinin basına verdiği bilgiye göre, gönderilecek füze sistemi yaklaşık 80 kilometrelik menzile sahip.

Himars füze sistemi, az sayıda personel yardımıyla ve başka araçların desteği olmaksızın hızla kullanıma hazır hale gelebiliyor.

ABD ordusu Avrupa'daki birliklerinde halen Himars sistemleri bulunduruyor.