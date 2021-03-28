Almanya'dan flaş koronavirüs açıklaması

Üçüncü dalganın yaşandığı Avrupa'da pek çok ülke önlemleri artırdı.

Aşılama çalışmalarına başlanmasına rağmen vaka sayısında istenilen seviyelere gelinemeyen Avrupa'da pandemiden en çok etkilenen ülkelerden birisi de Almanya.

Almanya'dan itiraf gibi bir koronavirüs açıklaması geldi. Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun "Pandeminin en tehlikeli aşamasındayız" dedi.

Prof.Dr.Helge Braun, aşılamaya paralel olarak son günlerde artan yeni vaka sayılarına işaret ederek son derece ürkütücü bir uyarıda daha bulundu.

Braun, vaka sayısındaki artışın aynı ivme ile devam etmesi halinde aşıya dayanıklı yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, geçtiğimiz günlerde "Almanya'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası çoktan başladı" sözleri ile durumun vahametini gözler önüne sermişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Pandeminin balangıcından beri 2.75 milyonun üzerinde kişiye virüsün bulaştığı Almanya'da can kaybı ise 75 binin üzerine çıktı.

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