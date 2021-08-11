Almanya'dan flaş Afgan kararı
Almanya'nın haklarında sınır dışı kararı verilen Afganları ülkelerine geri gönderme işlemlerini güvenlik nedeniyle bir süreliğine askıya aldığı bildirildi.
Almanya, güvenlik sorunu sebebiyle Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Afganistan'ın güvenlik durumundaki mevcut gelişmeler nedeniyle şu an için sınır dışı uygulamasını askıya aldı." ifadesini kullandı.
Almanya bir süredir iltica müracaatları reddedilen Afgan sığınmacıları ülkelerine sınır dışı ediyordu.