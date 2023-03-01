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Almanya’dan feminist dış politika adımı

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#Almanya#Annalena Baerbock#Svenja Schulze
Almanya’dan feminist dış politika adımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Almanya Dışişleri Bakanı olduğundan bu yana kendine has bir tarz yaratan Yeşiller kökenli Annalena Baerbock, “feminist dış politika” ile feminist bir refleks geliştirmek ve bakanlığa bu anlayışı yerleştirmek için ana çerçeveyi oluşturan konsepti tamamladı.

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Baerbock, feminist dış politika konseptini, Federal Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile birlikte bugün kabinede tanıtacak.

ÖZEL ELÇİ ATANACAK

80 sayfalık bir rehber hazırlanırken, Baerbock önsözünde, “Feminist dış politika izliyoruz çünkü buna şiddetle ihtiyacımız var. Çünkü kadınlar ve erkekler dünya çapında hâlâ eşit değil” dedi. Baerbock, kadınların ve kız çocuklarının eşitliğini hedefleyen yeni konseptin “kadınlar için değil, toplumun tüm üyeleri için bir dış politika” anlamına geldiğini de vurguladı. Buna göre gelecekte proje fonlarının yüzde 85’i ‘toplumsal cinsiyete duyarlı’ bir şekilde harcanacak ve özel bir elçilik pozisyonu oluşturulacak.

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#Almanya#Annalena Baerbock#Svenja Schulze

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