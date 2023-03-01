Almanya’dan feminist dış politika adımı

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Baerbock, feminist dış politika konseptini, Federal Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile birlikte bugün kabinede tanıtacak.

ÖZEL ELÇİ ATANACAK

80 sayfalık bir rehber hazırlanırken, Baerbock önsözünde, “Feminist dış politika izliyoruz çünkü buna şiddetle ihtiyacımız var. Çünkü kadınlar ve erkekler dünya çapında hâlâ eşit değil” dedi. Baerbock, kadınların ve kız çocuklarının eşitliğini hedefleyen yeni konseptin “kadınlar için değil, toplumun tüm üyeleri için bir dış politika” anlamına geldiğini de vurguladı. Buna göre gelecekte proje fonlarının yüzde 85’i ‘toplumsal cinsiyete duyarlı’ bir şekilde harcanacak ve özel bir elçilik pozisyonu oluşturulacak.