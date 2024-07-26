Almanya’dan döner itirazı

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TÜRKİYE’den yapılan başvuru 24 Nisan’da AB Resmi Gazetesi’nde yer almış ve üç aylık itiraz süreci başlamıştı. Sürenin dolmasına kısa bir süre kala Almanya’daki döner üreticileri ilgili Alman makamlarına başvurdu. Almanya’nın ilgili bakanlığı da sayıları 10’u bulan itirazları Brüksel’e iletti. İtirazlar Alman hükümetinin resmi politikasından ziyade Alman üreticilerin yaklaşımını yansıtıyor.

STANDARTLAR BELİRLENİYOR

Başvuruda yer alan dönere ilişkin tanım hangi tür ve yaştaki hayvanın etinin kullanılması, etin hangi kalınlıkta ve neyle kesilmesi, kesim yönteminin ne olması gerektiği gibi detaylar içeriyor. Bu tanımın tescillenmesi halinde buna uymayan Almanya’da üretilen dönerlerin tanıma uydurulması gerekecek. Bu da oldukça ciddi bir ekonomik sorun yaratma riski taşıyor. Tanıma uyulmaması halinde ise isim değişikliğine gidilmesi gerekecek.

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İSİM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR

Almanya’dan gelen itiraz nedeniyle dünden itibaren uzlaşı süreci başladı. Başvuru ve itiraz sahipleri altı ay içinde uzlaşmaya çalışacaklar. Bu süreçte tanımı yumuşatma, isim değiştirme gibi formüller de gündeme gelebilir. Taraflar uzlaşırsa AB Komisyonu’na bir ayda geri bildirimde bulunacak. Uzlaşı sağlanamazsa AB Komisyonu nihai kararı verecek. Tescil başvurusunu reddetmek de AB Komisyonu’nun opsiyonları arasında yer alıyor. Türk kahvesi, Türk lokumu ve Türk yoğurdu için de başvuru yapılmıştı. Bu ürünlerin aksine döner için yapılan başvuruda “Türk döneri” ifadesinin kullanılmaması dikkat çekiyor.