Almanya'dan doğalgaz itirafı... Resmen Putin'e boyun eğdi

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.

24 Şubat sabahı başlayan saldırı sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı.

Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' sözleri ile doğalgaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan ve Polonya'ya gazı keserek resmen Avrupa'ya ültimatom veren Putin, Almanya'nın tabiri caizse kırmızı alarm vermesine neden oldu.

DOĞALGAZ İTİRAFI: ACİLEN ARTIRMAMIZ GEREK

Bavyera Ekonomi Bakanı Aiwanger, Alman devletinin kıştan önce kapasitesini acilen artırması gerektiği konusunda uyardı.

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İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Salzburg yakınlarındaki Haidach gaz depolama tesisinin neredeyse boş olduğu bildiriliyor.

ALMAN ŞİRKET RUSYA'YA BOYUN EĞDİ

Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden Uniper, Rusya'nın dayattığı ödeme yöntemini kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Putin'in dünyaya duyurduğu karar sonrası Macaristan ve Slovakya Rusya'nın dayattığı yöntemi kabul ettiklerini açıkladı. Putin'in dünyaya duyurduğu karar sonrası Macaristan ve Slovakya Rusya'nın dayattığı yöntemi kabul ettiklerini açıkladı.

Uniper doğalgaz için parayı euro cinsinden Gazprom'un İsviçre'deki bankası Gazprombank'a yatıracak ve ardından bu para Rusya'daki başka bir hesapta rubleye çevrilecek.

Bu karar kısa sürede ülkede tartışmalara neden olurken sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu gelişmeyi 'Resmen Putin'e boyun eğdiler' şeklinde yorumladı.

SIRADA AVRUPALI ŞİRKETLER Mİ VAR?

Avrupalı bazı enerji şirketlerinin de aynı yolu izlemeyi planladığı aktarılıyor. Financial Times gazetesine göre Avusturyalı OMV ve İtalyan ENI bu şirketlerden bazıları.

Avrupa Komisyonu geçen hafta şirketlerin ödemeyi euro olarak yaptıktan sonra, para rubleye çevrilmeden önce buna dair bir makbuz alırlarsa yaptırımları delmemiş sayılacaklarını açıklamıştı.

Fakat bu konuda farklı görüşler de var. Avrupa Komisyonu lideri Ursula von der Leyen, bu uygulamanın yine de yaptırımları ihlal edeceğini söylemişti.

TÜM GÖZLER NORVEÇ'İN ÜSTÜNDE

Rusya'nın bu hareketinin ardından gözler diğer büyük enerji sağlayıcılarına çevrildi.

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Avrupa'nın kilit gaz tedarikçilerinden Norveç'in en büyük gaz ve petrol üreticilerinden Vaar Enerji, şu anda üretebileceği en yüksek doğal gazı ürettiğini ve kısa vadede bunu artıramayacaklarını açıkladı. Norveç 2020 yılında Avrupa'ya Rusya'dan sonra en çok gaz tedarik eden ülkeydi.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.