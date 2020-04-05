Almanya'dan Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır? Almanya'dan Dövizli Askerlik Başvurusu 2020

Dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için MSB başvuru ekranını açtı. Dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler buradan istenen şartları ve nasıl başvuru yapabileceklerini öğrenebiliyorlar.

Almanya'dan Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik çağına gelmiş ve öğrenimini devam ettirmeyenler bedelli askerlik için başvurabilirler. Dövizle bedelli askerlik başvurunuzun kabul edilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı’nın https://dovizle.msb.gov.tr web sayfasındaki uzaktan eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Başvuru belgelerini hazırlamanız ve hatta ücretini yatırmış olsanız bile uzaktan eğitimi tamamlamadıysanız başvurunuz kabul edilmiyor.

Çifte vatandaşlığınız bulunuyorsa, Almanya’da askerlik görevinizi yapmadıysanız, bedelli askerlik için başvurabilirsiniz.

Almanya'dan Dövizli Askerlik Başvurusu 2020

Dövizle bedelli askerlik yapmak isteyen askerlik çağındaki Türk erkekleri, bulundukları veya en yakın yerleşim yerindeki Türk konsolosluğuna başvurabilirler. 2020 yılı itibariyle 38 yaş sınırı kaldırıldı. Bu yaşın üzerindekiler de bedelli askerlik için başvurabilirler.

Bir değişiklik de ödenecek ücrette yapıldı. Buna göre dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler güncel avro döviz kurundan hesaplamaları yapılacak. Buna göre 2020 yılı itibariyle dövizli askerlik bedeli 5261,09 avro olarak belirlenmiştir. Bu ücrete ek olarak posta ücreti ve 38 avro transfer ücreti de ekleniyor.

Konsolosluklar, dövizle askerlik başvurularını randevu sistemiyle kabul ediyorlar. Uzaktan eğitiminizi tamamlayıp, gerekli belgeleri de hazırladıktan sonra randevu talep ediyorsunuz. Başvuru ücretini konsoloslukta sanal pos cihazıyla ödeyebiliyorsunuz. Ödemenizi pos cihazıyla yaparsanız 5261,09 avro ücret haricinde 128,33 avro tutarında bankacılık hizmet bedeli de ödüyorsunuz.

Almanya'dan Dövizli Askerlik Başvurusunda İstenen Belgeler

1-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

2-İki adet fotoğraf

3-Oturma ve çalışma izinleriyle fotokopileri (izin belgeniz 3 yıldan yeniyse, eski tarihli izin belgeniz)

4-İşçi olarak çalışanlar yeni çalışma belgesi ve 3 aylık maaş bordrosu

5-İşveren olarak çalışanlar işyeri çalışma ruhsatı ve fotokopisi

6-Pasaport ve her sayfasının fotokopileri (pasaportunuz 3 yıldan yeniyse eski pasaportunuzu ve fotokopilerini de getiriyorsunuz)

7-Uzaktan eğitimi tamamladığınızı gösteren sertifika