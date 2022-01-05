Almanya'dan aşısızlar için yeni karar

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Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Cuma günü federal hükümetin eyalet hükümetleriyle toplantısında son hali verilecek planın ana hatlarını, Redaktionsnetzwerks Deutschland’a verdiği demeçte açıkladı.

Yeni plan, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmayı hedefliyor. Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirerek ağır hastalanabileceklerin sayısını azaltmak da dahil yeni bir dizi önlemle, yoğun bakımların ve sağlık sisteminin büyük bir krize girmesini engellemeyi amaçlıyor.

SOSYAL TEMASLAR DAHA DA KISITLANACAK

Sağlık Bakanı Lauterbach, virüsün hızla yayılmasını önlemek için sosyal temasların daha da kısıtlanması gerektiğini, buna yönelik yeni tedbirler almak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Lauterbach, ülke genelinde tam kapanma önlemleri almayı planlamadıklarını söylemekle birlikte, “Üzerimize gelen ağır dalgaya karşı koyabilmek için ne yazık ki kısıtlamaların sertleştirilmesi kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

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Bakan, temaslara kısıtlamalar konusunda hazırladıkları yeni önerilerin ayrıntılarını Cuma günü açıklayacaklarını söyledi.

AŞISIZLARA BİR ÇAĞRI DAHA

Almanya'da, aşılamaya büyük önem verilmesine rağmen, 18 yaş üstü nüfusta hiç Covid aşısı olmayanların oranı yaklaşık yüzde 16.

Sağlık Bakanı Lauterbach, Omicron varyantı nedeniyle özellikle hiç aşı yaptırmayanların hastalığı ağır geçirme riskiyle karşı karşıya bulunduklarını belirterek, kısıtlamaların özellikle bu kişilerin için büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Aşı olmayanların yoğun bakımlık olmalarını önlemek istiyorum” diyen Bakan, aşı konusunda kararsız olanlara ve kuşku taşıyanlara bir kez daha çağrıda bulunarak, “Aşı olmamış olanlar en azından hemen ilk aşılarını yaptırmalı” dedi.

18 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE AŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ



Aşısızların en büyük risk grubunda olmaları nedeniyle, yeni kısıtlamaların özellikle bu kesime yönelik önlemler içermesi bekleniyor.

Ayrıca genel bir aşı olma yükümlülüğünü öngören yasal düzenlemenin Federal Meclis’te oylamaya sunulmasına yönelik hazırlıklar da sürüyor.

Sağlık Bakanı Lauterbach, 18 yaş üstündekiler için aşı yükümlülüğü getirecek bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Bu konuda geç adım atılmasının, virüsün çok yüksek bir oranda yayılmasına yol açabileceğine dikkat çeken Lauterbach, yasal düzenlemenin kısa bir süre içerisinde yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu.

KARANTİNA SÜRESİ KISALTILACAK

Hükümet, Omicron vakalarının önümüzdeki günlerde hızlı artış göstermesi durumunda, hastaneler, bakım evleri, polis, itfaiye gibi kurumlarda personel sıkıntısı yaşanabileceği düşüncesiyle, karantina kurallarında da değişikliğe gitmeyi değerlendiriyor.

Omicron varyantında, virüsün kuluçka süresi ve kişilerin virüsü bulaştırdıkları sürenin daha kısa olduğunu, hastalığın daha hafif geçirildiğini belirten uzmanlar, temaslılar ve semptom göstermeyenler için karantina süresinin 5 güne çekilebileceğini kaydediyorlar.

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Mevcut kurallara göre Almanya'da bir Covid-19 hastası ile yakın teması olanların en az 10 gün evde karantinada kalması gerekiyor.

Karantina ve izolasyon süresinin kısaltılması konusunda kararların da Cuma günü, federal hükümet ile eyalet hükümetleri arasında yapılacak görüşmede netleştirilmesi bekleniyor