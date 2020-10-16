Almanya’dan Ankara’ya bir hafta süre

Fransız ve Polonyalı mevkidaşlarıyla görüşmesi kapsamında açıklamalarda bulunan Maas, “Gelişme olup olmadığını görmek için bir hafta beklemeliyiz. Sonrasında AB tarafından hangi yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini göreceğiz” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, “Gerçekten Türkiye’nin tavrını netleştirmesini diliyoruz. Top Ankara’nın sahasında” diye konuştu.

Dün Brüksel’de bir araya gelen AB liderlerinin, zirvenin resmi gündeminde olmasa da, bugün Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele almaları bekleniyor. Türkiye’ye yaptırım beklentisi ise yok.