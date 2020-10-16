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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 16.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya’dan Ankara’ya bir hafta süre

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Almanya’dan Ankara’ya bir hafta süre
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Oruç Reis gemisinin tekrar Doğu Akdeniz’e açılması nedeniyle Türkiye ziyaretini erteleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara’nın önünde bir hafta bulunduğunu, sonrasında Avrupa Birliği’nin benimseyeceği tavır hakkında karar vereceklerini söyledi.

Fransız ve Polonyalı mevkidaşlarıyla görüşmesi kapsamında açıklamalarda bulunan Maas, “Gelişme olup olmadığını görmek için bir hafta beklemeliyiz. Sonrasında AB tarafından hangi yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini göreceğiz” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, “Gerçekten Türkiye’nin tavrını netleştirmesini diliyoruz. Top Ankara’nın sahasında” diye konuştu.

Dün Brüksel’de bir araya gelen AB liderlerinin, zirvenin resmi gündeminde olmasa da, bugün Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele almaları bekleniyor. Türkiye’ye yaptırım beklentisi ise yok.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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