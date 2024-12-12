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Almanya'dan Ankara Bildirisi açıklaması

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#Almanya Dışişleri Bakanlığı#Ankara Bildirisi#Etiyopya
Almanyadan Ankara Bildirisi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 20:57

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ara buluculuğuyla imzalanan Ankara Bildirisi’nin önemli bir adım olduğu belirtildi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Somali ve Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin ara buluculuğunda sona erdiren Ankara Bildirisi hakkında paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Türkiye'nin ara buluculuğuyla Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi, Afrika Boynuzu'ndaki insanlar için daha fazla istikrar yönünde atılmış önemli bir adımdır. Güven ve ortaklık ruhu içinde daha fazla müzakereyi teşvik ediyoruz” denildi.

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#Almanya Dışişleri Bakanlığı#Ankara Bildirisi#Etiyopya

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