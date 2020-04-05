Her ülkenin ehliyet kurada şartları ile beraber prosedürleri değişkenlik göstermektedir. Bu sebepten dolayı aynı şekilde herhangi bir ülkeden alınan ehliyetin, başka bir ülkede kullanılması da bazı prosedürleri getiriyor. Bu durum aynı şekilde Türkiye ile Almanya arasındaki ehliyetler için de geçerlidir.

Almanya'dan Alınan Ehliyet Türkiye'de Geçerli midir?

Almanya'da ikamet eden ve çalışan pek çok gurbetçi, Almanya'dan aldıkları ehliyeti Türkiye'de geçerli olup olmadığını merak etmektedir. Buna evet cevabını vermek mümkün. Yani Almanya'dan elde edilmiş olan ehliyet Türkiye’de kullanılabilir. Ancak bunda süre sınırlaması bulunmaktadır. Yurtdışı bazlı olan alınmış ehliyetler yaklaşık olarak Türkiye'de 6 ay süreyle geçerlidir. Bu süre zarfında sonunda ülkeye giriş çıkış yapılması gerekmektedir. Daha sonra tekrar yine 6 ay süreyle Türkiye'de bu süre içinde ehliyet ile beraber araç kullanabilirsiniz. Tabii söz konusu ticari araçlar olduğunda, daha farklı prosedürlerin yer aldığını söylemek mümkün.

Almanya Ehliyet ile Türkiye'de Süresiz Ehliyet Kullanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Eğer kişi Türkiye'de süresiz olarak ikamet etmek istiyorsa, Almanya'dan aldığı ehliyeti burada teslim etmelidir. Böylece ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinden ehliyet değişikliği gerçekleşmektedir. Gerekli belgeler özellikle eksiksiz olarak hazırlanmalı, ilgili kurum ya da ehliyet kurslarına başvuru yapılmalıdır. Bu doğrultuda yapılan inceleme neticesinde eğer Almanya'dan alınan ehliyet gerçek ise, kişinin ehliyeti değiştirilebilmektedir. Tabii bunun için bazı durumlar karşısında sınava girmek gerekebiliyor. Derslere katılım gösterilmeden doğrudan sınav tarihlerinde hem yazılı hem de uygulamalı olarak sınavlara giriş yapmak gerekebilir.

Almanya'dan Alınan Ehliyet Türkiye'de Ne Kadar Geçerli?

Eğer Türkiye'de kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmek istiyorsanız, Almanya'dan aldığınız ehliyetiniz 6 ay süreyle geçerliliğini korur. Bu süre zarfında mutlaka ülkeden çıkış yapmanız gerekir. Daha sonra tekrar Türkiye'ye giriş yapmak suretiyle 6 ay daha süre hakkı verilmelidir.