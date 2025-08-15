×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'dan Alaska zirvesi öncesi Putin'e çağrı: 'Trump'ın teklifini ciddiye almasını bekliyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Alaska Zirvesi#Putin
Almanyadan Alaska zirvesi öncesi Putine çağrı: Trumpın teklifini ciddiye almasını bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 11:31

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmede Rusya'nın, Ukrayna'daki düşmanlıkları sona erdirme fırsatına sahip olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Merz, Trump ile Putin'in bugün ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın ateşkesi kabul etme ve düşmanlıkları sona erdirme fırsatına sahip olduğunu ifade eden Merz, "Putin'den, Trump'ın diyalog teklifini ciddiye almasını ve Alaska'daki toplantının ardından koşulsuz olarak Ukrayna ile müzakerelere başlamasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya lideri, ülkesinin, müttefiklerinin yanında durarak Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarlarını koruyacak bir barış yolu ortaya koyduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin katılacağı bir zirve yapılması gerektiğine işaret eden Merz, burada ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğinin vurguladı.

Merz, Ukrayna'nın güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunu belirterek, topraklarla ilgili meselenin ancak Ukrayna'nın rızasıyla karara bağlanabileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini aktaran Merz, "Başkan Trump, şimdi barışa doğru önemli bir adım atabilir" dedi.

Almanyadan Alaska zirvesi öncesi Putine çağrı: Trumpın teklifini ciddiye almasını bekliyoruz

Gözden KaçmasınKremlinden Putin ile Trumpın yapacağı görüşmeyi ilişkin açıklama: Sonucu tahmin etmeye çalışmak büyük bir hataKremlin'den Putin ile Trump'ın yapacağı görüşmeyi ilişkin açıklama: Sonucu tahmin etmeye çalışmak büyük bir hataHaberi görüntüle

ALASKA'DA TARİHİ ZİRVE

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Alaska eyaletinin Anchorage kentinde bir araya gelecek. Görüşme, Ukrayna'daki üç buçuk yıllık çatışmanın ardından iki liderin ilk yüz yüze teması olacak.

Zirve Türkiye saatiyle 22.30'da Anchorage'daki Ortak Üs Elmendorf-Richardson'da gerçekleşecek. Bu buluşma, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana iki lider arasındaki ilk doğrudan görüşme olma özelliğini taşıyor ve Ukrayna ile Avrupa'da, Trump'ın Kiev'i feda edebileceği yönündeki endişelerin ortasında gerçekleşiyor.

Gözden KaçmasınAlaska’dan ateşkes çıkarsa üçlü zirve İstanbul’da... Dünyanın gözü Trump-Putin görüşmesindeAlaska’dan ateşkes çıkarsa üçlü zirve İstanbul’da... Dünyanın gözü Trump-Putin görüşmesindeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Alaska Zirvesi#Putin

BAKMADAN GEÇME!