Almanya'dan Alaska zirvesi öncesi Putin'e çağrı: 'Trump'ın teklifini ciddiye almasını bekliyoruz'

Merz, Trump ile Putin'in bugün ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın ateşkesi kabul etme ve düşmanlıkları sona erdirme fırsatına sahip olduğunu ifade eden Merz, "Putin'den, Trump'ın diyalog teklifini ciddiye almasını ve Alaska'daki toplantının ardından koşulsuz olarak Ukrayna ile müzakerelere başlamasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya lideri, ülkesinin, müttefiklerinin yanında durarak Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarlarını koruyacak bir barış yolu ortaya koyduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin katılacağı bir zirve yapılması gerektiğine işaret eden Merz, burada ateşkes üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğinin vurguladı.

Merz, Ukrayna'nın güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunu belirterek, topraklarla ilgili meselenin ancak Ukrayna'nın rızasıyla karara bağlanabileceğini bildirdi.

Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini aktaran Merz, "Başkan Trump, şimdi barışa doğru önemli bir adım atabilir" dedi.

ALASKA'DA TARİHİ ZİRVE

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Alaska eyaletinin Anchorage kentinde bir araya gelecek. Görüşme, Ukrayna'daki üç buçuk yıllık çatışmanın ardından iki liderin ilk yüz yüze teması olacak.

Zirve Türkiye saatiyle 22.30'da Anchorage'daki Ortak Üs Elmendorf-Richardson'da gerçekleşecek. Bu buluşma, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana iki lider arasındaki ilk doğrudan görüşme olma özelliğini taşıyor ve Ukrayna ile Avrupa'da, Trump'ın Kiev'i feda edebileceği yönündeki endişelerin ortasında gerçekleşiyor.