Almanya'dan 'adil bir dünyaya' öncülük etme vaadi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 1 Ocak itibariyle bir yıllığına üstlendikleri dönem başkanlığı süresince G7'yi, adil bir dünyanın oluşturulmasına öncülük edecek bir grup haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi, iklim konusunda da "net sıfır" karbon emisyonu hedefi doğrultusunda çalışacaklarını vurguladı.

Batı ile Rusya ve Çin arasında rekabetin tırmandığı, liberal demokrasilerin yeni sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde G7 dönem başkanlığını devralan Almanya, ortaklarıyla birlikte daha etkin bir dış politika izlemeyi planlıyor, uluslararası krizlerin çözümünde sadece tepki açıklamalarıyla yetinmemeyi, aktif diplomasi yürütmeyi, gerektiğinde kapsamlı yaptırım adımlarıyla mücadele stratejisi izlemeyi amaçlıyor.

G7'NİN 2022 GÜNDEMİ

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'nın oluşturduğu ve hükümetler arası bir forum niteliği taşıyan G7'nin bu yıl gündeminde yer alacak önemli konuları, Almanya Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

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Bu yıl uluslararası krizlerin sayısında gerileme değil artış olacağı öngörüsünde bulunan Alman Dışişleri, G7 ülkelerinin krizler ve sınamalar karşısında daha güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket edeceklerini vurguladı.

Dış politikada demokrasi ve insan hakları konularına ağırlık vereceğini sıklıkla vurgulayan yeni Alman hükümeti, bunu G7 hedeflerine de yansıttı.

Demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti, sürdürülebilir refah ve ekonomik gelişmenin G7 ülkelerinin ortak değerleri olduğunu vurgulayan Alman Dışişleri, bu değerlerin daha da güçlendirileceğini, uluslararası sınamalarla, bu ortak zeminden güç alarak mücadele edileceğini kaydetti.

ALMANYA'NIN 3 TEMEL ÖNCELİĞİ

Dünya genelinde demokrasilerin güçlendirilmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele ve iklim korumayı, Almanya'nın G7 dönem başkanlığının üç temel önceliği olarak belirleyen Alman Dışişleri, hedefleri şöyle sıraladı:

İklimin korunması:

İklim krizinin daha da kötüleşmesi sadece insanların büyük acılar çekmesini beraberinde getirmiyor, aynı zamanda dünyanın pek çok bölgesinde ihtilafların tırmanmasına yol açıyor. Önleyici bir güvenlik politikası niteliği taşıması nedeniyle iklim politikası, dış politikamızın ve G7 dönem başkanlığımızın ana bileşenini oluşturuyor.

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Covid-19 ile mücadele:

G7 dönem başkanlığımız sırasında çok taraflılığı güçlendirmek istiyoruz. Covid-19 salgını gibi krizlerle ancak birlikte çalışarak mücadele edebiliriz. Gelecekteki krizlere zamanında, birleşik bir cephe oluşturarak, bilimsel bulgular ve uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda tepki göstermek zorundayız. Birleşmiş Milletler (BM) bunun için doğru çerçeveyi sunuyor. Bu nedenle küresel sağlık mimarisini güçlendirmek ve küresel çapta aşıların tedarikinin sürdürülebilir, adil bir şekilde sağlanması G7 gündememizde yer almaktadır.

Demokrasilerin direncini güçlendirme:

Aynı değerlerde birleşen G7 partnerleri olarak demokrasilerimizi güçlendirme hedefini paylaşıyoruz. Dezenformasyon kampanyaları, açık toplumlarımıza ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

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GEÇ OLMADAN EYLEME GEÇİLMELİ

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7'deki mevkidaşlarıyla bu üç başlıkta yakın istişareler yürüteceklerini açıklarken, uluslararası sorunlar hakkında "geç olmadan eyleme geçilmesi gerektiği" mesajını verdi.

Almanya'nın G7 dönem başkanlığını üstlenmesiyle birlikte, bu yılın ilk resmi ziyaretini çarşamba günü Washington'a gerçekleştirecek olan Baerbock'un gündeminin en önemli maddeleri arasında transatlantik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilim bulunuyor.

Ziyarette ele alınacak diğer konular, liberal demokrasilerin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, Batı ittifakı ile Rusya ve Çin arasındaki sistemik mücadele olacak.