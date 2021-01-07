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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 00:32 | Son Güncelleme:

Almanya'dan ABD açıklaması: Demokrasiyi ayaklar altına almayın

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Almanya'dan ABD açıklaması: Demokrasiyi ayaklar altına almayın
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini eleştirerek, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin." dedi.

Maas, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerine tepki gösterdi.

Bakan Maas, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin” ifadesini kullandı.

Demokrasi düşmanlarının Washington'daki inanılmaz görüntüleri görmekten mutlu olduğunu belirten Maas, "Kışkırtıcı kelimeler Federal Meclis basamaklarında olduğu gibi şimdi de Kongrede şiddet eylemlerine dönüşüyor. Demokratik kurumlara yönelik küçümsemelerin etkisi yıkıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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