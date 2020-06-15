Turizmde yaz sezonu iÃ§in Almanya, TÃ¼rkiye'ye olan corona virÃ¼sÃ¼ seyahat uyarÄ±sÄ±nÄ± 31 AÄŸustos 2020 tarihine kadar uzatmasÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.Â Almanyaâ€™nÄ±n Bayera eyaletinin tek TÃ¼rk asÄ±llÄ± Milletvekili Arif TaÅŸdelen Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas'a bir mektup yazarak TÃ¼rkiye'ye olan seyahat uyarÄ±sÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talepÂ etti.

ÃœÃ‡ MÄ°LYON TÃœRK ETKÄ°LENDÄ°

Milletvekili Arif TaÅŸdelen,Â Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta,Â TÃ¼rkiye'de Covid-19 hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n Almanya'ya oranla daha az olmasÄ±na raÄŸmen seyahat uyarÄ±sÄ± ve karantina uygulamasÄ±nÄ±n 31 AÄŸustos 2020'ye uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu ifade etti. TaÅŸdelen,Â alÄ±nanÂ kararÄ±n sadece Almanya'daki turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ deÄŸil Almanya'da yaÅŸayan 3 milyon TÃ¼rk kÃ¶kenli vatandaÅŸÄ± da derinden etkilediÄŸini belirtti.

"KARARI TEKRAR GÃ–ZDEN GEÃ‡Ä°RÄ°N"

TaÅŸdelen mektubunda ÅŸu ifadelere yer verdi: "Bu insanlar anne ve babalarÄ±nÄ±, ailelerini, akrabalarÄ±nÄ± ve sevdiklerini yÄ±lda sadece bir kere gÃ¶rebilmektedirler. BazÄ± yakÄ±nlar o kadar yaÅŸlÄ± ki belki bir daha ki sene hiÃ§ gÃ¶remeyecekler. Bu yÃ¼zden TÃ¼rkiye'ye olan seyahat uyarÄ±sÄ± ve karantina kararÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesini talepÂ ediyorum."Â Ã–te yandan, Almanya,TÃ¼rkiye'ye olan koronavirÃ¼sÂ seyahat uyarÄ±sÄ±nÄ± 31 AÄŸustos 2020 tarihine kadar uzatma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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