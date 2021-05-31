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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Almanya'daki test merkezlerinde dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı

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Almanya'daki test merkezlerinde dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı

Almanya'da Kovid-19 test sayılarıyla ilgili usulsüzlük yapan merkezler hakkında soruşturma açıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, bazı test merkezleri, ilgili mercilere bildirdiği test sayısını gerçekte yapıldığından fazla gösterdi.

Haberde, test merkezlerinin, yapılan test sayılarını herhangi bir kanıt sunmadan ilgili makamlara sunduğu ve buradan para aldığı belirtilerek Köln, Münster ve Essen kentleri ile Bavyera eyaletindeki bazı test merkezlerinde bu tür olaylara rastlandığı kaydedildi.

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Bu olayın ortaya çıkmasının ardından savcılığın bazı kişiler hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattığı ifade edildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, test merkezlerinin yerel sağlık daireleri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek "Federal hükümet çerçeveyi belirler, federal hükümet kuralları belirler, federal hükümet masrafları öder ancak federal hükümet test alanlarını yerinde denetleyemez." ifadesini kullandı.

Spahn, konuyu bugün eyalet sağlık bakanlarıyla görüşeceğini söyledi.

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Almanya'da son aylarda yaygın hale gelen test merkezlerinde vatandaşlar negatif test sonucuyla dışarda yemek yiyebilmek ve belirli alanlara girmek için ücretsiz ve 24 saat geçerli olan hızlı test uygulamasına başvuruyor.

Hükümet, test merkezlerine test başına malzeme giderleri dahil 18 avro ödeme yapıyor.

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