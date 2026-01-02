Haberin DevamÄ±

Almanya'nÄ±n Gelsenkirchen kentinde soyulan Sparkasse bankasÄ±nÄ±n TÃ¼rk maÄŸdurlarÄ± Ãœnal Mete, Cihat Erhan BostancÄ±, GÃ¼ngÃ¶r KalÄ±n ve Emre YÄ±ldÄ±rÄ±m yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

Soygun haberini ilk aldÄ±klarÄ±nda inanamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ãœnal Mete, "Almanya'da devlet bankasÄ± bu kadar basit bir ÅŸekilde nasÄ±l soyulur? MÃ¼ÅŸterilerin olduÄŸu kasalar soyuldu, ana kasa yani bankanÄ±n kendi kasasÄ±na bir ÅŸey olmadÄ±. HÄ±rsÄ±zlar ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak Ã§Ä±kÄ±p gittiler." dedi.

Soygunun ardÄ±ndan bankanÄ±n kendileriyle iletiÅŸime geÃ§mediÄŸini iddia eden Mete, yaÅŸanan maÄŸduriyetin giderilip giderilemeyeceÄŸi hakkÄ±nda bir bilgi almadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Mete, Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse banka ÅŸubesinin soygun iÃ§in seÃ§ilmesinin kasÄ±tlÄ± olabileceÄŸine dair ÅŸÃ¼phesi olduÄŸunu aktararak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã–zellikle bu ÅŸubenin seÃ§ilmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n tesadÃ¼f olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kasalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 95â€™inde yabancÄ± kÃ¶kenli insanlarÄ±n emanetleri bulunuyor. Bunun da bilinÃ§li olarak bilindiÄŸini ve bu nedenle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu ÅŸubedeki kasalarÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak TÃ¼rk ve Arap kÃ¶kenli mÃ¼ÅŸterilerin tercih ettiÄŸi yasal olarak da aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kasalarÄ±n kiralandÄ±ÄŸÄ±na dair mÃ¼ÅŸteri kayÄ±tlarÄ±nda Ã–mer Faruk, Ãœnal Mete gibi TÃ¼rk isimleri yer alÄ±yor. Bu kiÅŸiler TÃ¼rk kimlikleriyle bankaya giderek kasalarÄ± kiralÄ±yor. Bu nedenle ÅŸubenin mÃ¼ÅŸteri profili bilindiÄŸi iÃ§in bilinÃ§li bir operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanaatindeyim."

MAÄžDUR PLATFORMUNDA SADECE BÄ°R ALMAN VAR

Banka kasalarÄ±nÄ±n iÃ§erisinde ne kadar olduÄŸunun bilinmediÄŸine iÅŸaret eden Mete, kasa kiralayan insanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k meblaÄŸlar koyduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Mete, maÄŸdurlarÄ±n bir platform aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir araya geldiÄŸini anlatarak, "Binlerce kiÅŸilik maÄŸdur grubu var ve bu grupta yalnÄ±zca bir Alman bulunuyor. Geri kalanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 95â€™i TÃ¼rk, yÃ¼zde 5â€™i ise Arap kÃ¶kenli kiÅŸilerden oluÅŸuyor. Ä°nsanlar geleceklerini gÃ¼vence altÄ±na almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, birikim yapÄ±yor. Yiyip iÃ§mekten kÄ±sarak elde ettikleri paralarÄ± altÄ±na Ã§evirip bankalara koyuyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bankadan daha gÃ¼venli bir yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar." diye konuÅŸtu.

"SÄ°GORTA PARASINDAN Ã‡OK DAHA FAZLASI Ã‡ALINDI"

Alman hÃ¼kÃ¼metinin ve bankanÄ±n, soygun olayÄ±nÄ± sÄ±radan adli bir vaka olarak yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Mete, sistemin maÄŸduriyetleri karÅŸÄ±layacakmÄ±ÅŸ gibi durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Mete, bankanÄ±n kasalarÄ± kiralarken 10 bin avro sigorta yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸka bir gÃ¼vencenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Banka bizim deÄŸerli eÅŸyamÄ±zÄ± korusun diye yÄ±llÄ±k Ã¼cret Ã¶dÃ¼yoruz. Bunu yapamadÄ±lar ve bizim elimizde sadece Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k bir rakamda sigorta poliÃ§esi var. BÃ¼tÃ¼n maÄŸdurlar olarak bizim kasalarÄ±mÄ±zdan sigorta parasÄ±ndan Ã§ok daha fazlasÄ± gitti. Elimiz kolumuz baÄŸlÄ±. Ne Alman medyasÄ±nda ne de Alman haberlerinde hiÃ§ kimse bize bir ÅŸey sÃ¶ylemiyor." ifadelerini kullandÄ±.

BankanÄ±n kasalarÄ±n iÃ§erisinde ne olduÄŸunu bilmediÄŸini ve onun iÃ§in fatura getirmeleri gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini belirten Mete, dÃ¼ÄŸÃ¼nde takÄ±lan ya da nakit parayla aldÄ±klarÄ± altÄ±nlarÄ± kasalara koyduklarÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n da noter onaylÄ± bir belgesinin olamayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

"YASAL DESTEÄžE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

Mete, Alman mercilerinin de maÄŸduriyetlerini gidermek iÃ§in bir adÄ±m atmadÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin bir ÅŸekilde bize yardÄ±mcÄ± olmasÄ±nÄ± istiyoruz. YardÄ±mdan kastÄ±m ÅŸudur: Yasal olarak hangi haklara sahipsak, bu haklarÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Biz gurbetÃ§i vatandaÅŸlarÄ±z ve bu olayla birlikte tÃ¼m hayallerimiz yÄ±kÄ±ldÄ±. Ã–ncelikle kendi Ã¼lkemizden, bÃ¼yÃ¼klerimizden bu hukuk sÃ¼recinde yanÄ±mÄ±zda olmalarÄ±nÄ± talep ediyoruz."

"BU DURUM BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BÃœYÃœK BÄ°R SORU Ä°ÅžARETÄ°"Â

MaÄŸdurlardan Cihat Erdem BostancÄ±, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan biri olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, bu soygunun profesyonel makinelerle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

HÄ±rsÄ±zlarÄ±n banka duvarÄ±nÄ± delmek iÃ§in en az iki saat iÅŸlem uygulamasÄ± gerektiÄŸini iddia eden BostancÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Tahminimce yaklaÅŸÄ±k 400 milimetrelik bir delme makinesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere iki farklÄ± noktadan delik aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. Tek bir deliÄŸin aÃ§Ä±lmasÄ± en az bir saat sÃ¼rer. AyrÄ±ca bu iÅŸlemler iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 200 ila 400 litre arasÄ±nda suya ihtiyaÃ§ vardÄ±r. Elektrik gerekir. Ses konusuna girmek bile istemiyorum; en az 100 desibel civarÄ±nda bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ oluÅŸur. Bu ses dÃ¼zeyi bir diskotekle kÄ±yaslanabilir. AyrÄ±ca yoÄŸun miktarda toz ortaya Ã§Ä±kar. AnlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nokta ÅŸudur: Bu kadar yoÄŸun toz, yÃ¼ksek ses, su ve elektrik kullanÄ±mÄ± varken kimse nasÄ±l duymadÄ±, hissetmedi, vibrasyonu fark etmedi? Bu durum bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir soru iÅŸareti."

Bankaya deÄŸerli eÅŸyalarÄ±nÄ± koymadan Ã¶nce sigorta limitini yÃ¼kseltme talebinin reddedildiÄŸini belirten BostancÄ±, "Pazartesi gÃ¼nÃ¼ olay yerine giden ilk kiÅŸilerden biriydim. Banka gÃ¶revlisinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ise oldukÃ§a ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±ydÄ±. 'Burada maÄŸdur olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n kabul edilip edilmeyeceÄŸi deÄŸerlendirilecek' ÅŸeklinde bir ifade kullandÄ±." diye konuÅŸtu.

BostancÄ±, Noel tatili sÄ±rasÄ±nda bu kadar gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ve tozun nasÄ±l ihbar edilmediÄŸine anlam veremediÄŸini aktararak ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Noel gibi kutsal bir tatil gÃ¼nÃ¼nde Almanyaâ€™da bu Ã§apta bir olay nasÄ±l fark edilmez, nasÄ±l ihbar edilmez, gerÃ§ekten anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Hafta sonu evinizde normal bir matkapla bir delik aÃ§sanÄ±z bile polis kapÄ±nÄ±za dayanÄ±yor. Burada ise bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli iÅŸ makineleri kullanÄ±lÄ±yor, aÅŸÄ±rÄ± derecede gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor ama kimse hiÃ§bir ÅŸey duymuyor ve polise ihbar da gitmiyor."

"Ä°HMAL YA DA DAHÄ°L VAR"

MaÄŸdur GÃ¼ngÃ¶r KalÄ±n, banka gÃ¶revlilerinin kendilerine karÅŸÄ± tutumundan ÅŸikayet ederek, "Burada soyulan banka deÄŸil, insanlarÄ±n ÅŸahsi kasalarÄ±dÄ±r. Bu ayrÄ±mÄ±n Ã¶zellikle yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Banka gÃ¶revlisinin yaptÄ±ÄŸÄ± 'BankanÄ±n soyulmadÄ±ÄŸÄ±na Ã§ok seviniyoruz' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± kabul etmiyorum. Ä°Ã§eride 3 bin 330 adet kasa var ve bunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 90â€™Ä± TÃ¼rklerin ve diÄŸer yabancÄ± kÃ¶kenli insanlarÄ±n. Ben bunu ÅŸahsÄ±ma yÃ¶nelik bir hakaret olarak gÃ¶rÃ¼yorum." dedi.

Banka alarmÄ±nÄ±n devreye girmemesinin kabul edilemez olduÄŸunu kaydeden KalÄ±n, hÄ±rsÄ±zlarÄ±n kasalarÄ±n yerini doÄŸrudan bilmesinin de olayÄ± daha da ÅŸÃ¼pheli hale getirdiÄŸine iÅŸaret etti.

GÃ¼ngÃ¶r KalÄ±n, bankanÄ±n 200 metre ilerisinde karakol olduÄŸunu hatÄ±rlatarak ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"Bankaya yaklaÅŸÄ±k 200 metre mesafede bir emniyet polis binasÄ± bulunuyor. Alarm Ã§alsa, polis iki dakika iÃ§inde olay yerine ulaÅŸÄ±rdÄ±. Bu nedenle bankanÄ±n bu iÅŸte ihmali ya da dahli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. AÃ§Ä±k konuÅŸmak gerekirse, bu olayda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yapÄ±larÄ±n parmaÄŸÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Alman medyasÄ± buraya geliyor, bizimle rÃ¶portaj yapÄ±yor. Haberleri izliyoruz ancak sÃ¶ylediklerimizin yarÄ±sÄ± bile yayÄ±mlanmÄ±yor. Ã‡oÄŸu kesilip Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Ãœstelik olay yerine giriÅŸ iÃ§in bankanÄ±n Ã¶zel otoparkÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu otoparka banka gÃ¶revlileri dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin girmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bariyer kartla aÃ§Ä±lÄ±yor. Birisi kartÄ± okutarak iÃ§eri giriyor. Peki bu kart nereden temin edildi? Bu da cevaplanmasÄ± gereken Ã§ok ciddi bir soru olarak ortada duruyor."

"SORULAR CEVAPSIZ VE BU DA ÅžÃœPHELERÄ°MÄ°ZÄ° ARTIRIYOR"

Emre YÄ±ldÄ±rÄ±m da ailesinin ve kendisinin maÄŸdurlar arasÄ±nda olduÄŸunu ve Ã¼Ã§ jenerasyondur bu bankayÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Buradaki banka ÅŸahÄ±slara ait bir banka deÄŸil; devlete ve belediyeye ait bir banka. Bunu Ã¶zellikle dile getirmek istiyorum. HiÃ§bir resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ne belediye baÅŸkanÄ± geldi ne de yardÄ±mcÄ±larÄ±. Bu baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir skandaldÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kadar kasa soyulmuÅŸken, bir belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±p kamuoyuna tek bir aÃ§Ä±klama dahi yapmamasÄ± kabul edilemez." diye konuÅŸtu.

Eyaletin ve belediyenin resmi internet sayfasÄ±nda soygun olduÄŸuna dair hiÃ§bir bilgiye ulaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi makamlarÄ±n kendileriyle ilgilenmediÄŸine dikkati Ã§ekti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, sigorta limitini yÃ¼kseltmek iÃ§in gittiÄŸinde ret cevabÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bana aÃ§Ä±kÃ§a, 'Bu kapÄ±dan hÄ±rsÄ±z geÃ§emez, bu bankayÄ± kimse soyamaz' denildi. Ancak gÃ¶rÃ¼yoruz ki sadece kapÄ±larÄ±n deÄŸil, kamera sistemlerinin de gÃ¼ncel tutulmasÄ± gerekiyormuÅŸ. Ã‡Ã¼nkÃ¼ alarm sistemi Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ, hiÃ§bir alarm Ã§almamÄ±ÅŸ." dedi.

Alarmlardan birinin Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve itfaiye ekibinin gelerek araÃ§tan bile inmeden geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendiklerini anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu durumun aÃ§Ä±klanmasÄ± gereken Ã§ok ciddi bir zaaf olduÄŸunu ifade etti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu soygunda birÃ§ok kiÅŸinin parmaÄŸÄ± olabileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Bu noktada sadece faillerin deÄŸil, bankadaki bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ve hatta emniyet birimlerinde gÃ¶revli bazÄ± kiÅŸilerin de bu iÅŸte parmaÄŸÄ± olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llardÄ±r orada bulunan kasalara, duvar delinerek adeta eliyle koymuÅŸ gibi ulaÅŸÄ±lÄ±yor. O odanÄ±n yeri, kasalarÄ±n konumu bu kadar net nasÄ±l biliniyor? Bu sorularÄ±n tamamÄ± cevapsÄ±z ve bu da ÅŸÃ¼phelerimizi daha da artÄ±rÄ±yor."