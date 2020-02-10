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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 14:11,Son Güncelleme:/

Almanya'daki siyasi kriz büyüyor

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Almanya'daki siyasi kriz büyüyor

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği bildirildi.

CDU'dan bir sözcünün Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Karrenbauer'in partisinin başbakan adayı olmak istemediğini ve genel başkanlığı bırakmak istediğini yönetim kuruluna bildirdiğini belirtti.

Başbakan Angela Merkel'in de Karrenbauer'e teşekkür ettiği ancak Savunma Bakanı olarak kalmasını istediği ifade edildi.

Thüringen eyaletindeki başbakanlık seçiminin yarattığı siyasi krizin ardından bu açıklamanın gelmesi Alman medyasında sürpriz olarak nitelendirildi.

Thüringen eyaletinde aşırı sağcıların desteğini alarak başbakan seçilen Hür Demokrat Partili Thomas Kemmerich, yoğun eleştiriler üzerine istifa etmişti.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri eyalette erken seçime gidilmesini istiyor.

 

 

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