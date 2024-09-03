Almanya'daki seçimlerde oy pusulalarında tahrifat tespit edildi

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Almanya'nın Dresden kentindeki Emniyet Müdürlüğü, Saksonya Eyalet Meclisi seçimleri için mektupla kullanılan oyların sayımı sırasında, Dresden kentindeki iki seçim bölgesinde tahrif edilmiş oy pusulalarının tespit edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin, seçmenlerin oy pusulasına koyduğu çarpı işaretlerinin üzerinde "oynama yaparak" bunun yerine aşırı sağcı Özgür Saksonya (Freie Sachsen) Partisini işaretlediği belirtildi.

Yaklaşık 100 oyun bu şekilde değiştirildiği, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Oy pusulaları üzerinde "oynama yapıldığı" belirtilen 36012 numaralı seçim bölgesinde aşırı sağcı Özgür Saksonya Partisi oyların yüzde 10,2'sini aldı. Parti, eyalet genelinde ise yüzde 2,2 oranına ulaştı.

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Özgür Saksonya Partisi, ülkenin iç istihbaratı Almanya Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı bir oluşum olduğu gerekçesiyle takip ediliyor.