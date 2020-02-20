Almanya'daki saldırıyla ilgili son dakika gelişmesi... Büfe sahibi Hürriyet'e konuştu: Türklerin öldürüldüğünü doğruladı

Almanya’nın Hanau kentinde dün gece saat 22.00 sıralarında silahlı saldırıya uğrayan büfenin sahibi Kemal Koçak, Hürriyet’e konuştu. Saldırgana Tobias R.’nin kendisinin işlettiği büfeye geldiğini anlatan Koçak, şunları söyledi:



HÜRRİYET'E KONUŞTU: GÖKHAN'IM GİTTİ, FERHAT'IM GİTTİ

“BÜFEDE Gökhan Gültekin çalışıyordu. İçeri giren saldırgan önce masada yemek yiyen üç Türk müşteriyi silahla vurdu ardından da Gökhan Gültekin’i. Daha sonra yan kapıdan ‘Arena’ adlı kafeye geçen saldırgan bu kez de oradakilere ateş etmeye başladı. Tam bu sırada ben de büfeye geldim. Saldırgan ‘Arena’da da Ferhat Ünvar’ı (22), Bosnalı 20 yaşındaki Hamza’yı, orada çalışan Mersedes adlı Polonya kökenli bir kadını öldürdü. ‘Arena’dan çıktıktan sonra Kesselstadt semtinde ‘Midnight’ (Gece Yarısı) adlı bir başka nargile bara giderek, iki kişiyi daha öldürdü. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Diyecek bir şey yok. Allah kalanlara sabır ve ölenlere rahmet eylesin. Biz iyi olsak da kalbimizin yarısı gitti. Her şeyimiz gitti. Gökhan’ım gitti, Ferhat’ım gitti. Hepsi gitti.”

Saldırganla birlikte 11 kişinin öldüğü olaya el koyan Federal Savcılık, terör süphesi üzerinde duruyor. Ayrıca saldırganın geride bıraktığı mektup ve video da Federal Savcılık’ta. Mektup’ta, ‘Almanya’da bazı halkları kovmak için artık geç kalındığı, bu nedenle onları yok etmek gerektiği’ yazdığı kaydedildi. Saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermeyen polis, olayın çok yönlü araştırıldığını açıkladı.



"SERT ÇEKİRDEK" TERÖR ÖRGÜTÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

SALDIRI Almanya'da “Sert Çekirdek” adlı aşırı sağ terör örgütünün ortaya çıkarılmasının hemen ardından yaşandı. Hanau kenti dün gece saat 22'de kana bulandı. Hanau'da “Midnight” (Gece Yarısı) adlı bir nargile kafeye giren Tobias R. adlı bir saldırgan kafedekileri yaylım ateşine tuttu. Saldırgan önce gece saat 22 sıralarında nargile kafenin kapısını çaldı. İçeri girer girmez, rastgele ateş eden saldırgan kafede biri kadın 5 genci öldürdü. Saldırgan buradan 2 km ötedeki Kesselstadt semtine giderek, ikinci bir nargile kafede insanların üzerine kurşun yağdırdı. Polis ilk olay yerine vardığında, ikinci bir saldırı haberiyle karşılaştı.

VİDEO VE MEKTUP BIRAKTI

İki nargile kafede 9 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan yaralandı. Ölenler arasında Türk gençleri de olduğu sanılıyor. Ancak polis ölen ve yaralıların kimliği hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Saldırganın izini süren polis, saldırganı evinde ölü buldu. Polis saldırganın yanında bir cesetle daha karşılaştı.

Resmi olmayan bilgilere göre Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektup ve video bıraktı. Mektupta Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Ancak polis, saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermedi. Polis, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtti. Saldırıya başka kişilerin katılıp katılmadığı da açıklık kazanmadı.