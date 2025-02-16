×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Münih’ten kötü haber! Anne ile çocuğu yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Saldırı#Münih
Münih’ten kötü haber Anne ile çocuğu yaşam savaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 12:22

Almanya’nın Münih kentinde 13 Şubat’ta bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan anne ile kız çocuğunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haberin Devamı

ALMAN basınında çıkan haberlere göre, 2 yaşındaki çocuk ile 37 yaşındaki bir kadının, olayda aldıkları ağır yaralar nedeniyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Aracın kalabalığa girdiği olay öncesi Ver.di Sendikasının düzenlediği gösteriye katılan kadının, kızını da çocuk arabasıyla yanında götürdüğü belirtildi. Cezayir kökenli Amel isimli annenin Hafsa adındaki çocuğuyla birlikte destek amacıyla gösteriye katıldığını söyleyen ailesi, yaşadıkları acılara rağmen bu olayın politize edilmemesini istedi. 4 yaşındayken Almanya’ya gelen anne Amel’in yüksek öğrenim yaptığını ve çevre korunması alanında mühendis olarak çalıştığını söyleyen eşi, “O tam bir adalet, dayanışma ve eşitlik sevdalısıydı. Bu değerleri kızımıza da öğretmek isterdi. Çalışan insanların haklarını savunurdu” dedi.

Farhad N.’nin 2 kişiyi öldürmek ve 37 kişiyi öldürmeye teşebbüsten yargılanacağı açıklandı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, anne ile kızının ölüm haberinin üzerine yaptığı açıklamada, “Derinden etkilendim, çok üzüldüm. Aileleri için dua ediyorum. Cani ömür boyu hapis cezasını göze almalı” dedi.

Haberin Devamı

‘ŞİMDİ BİR ARADA DURMALIYIZ’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da olayın yaşandığı yere giderek yetkililerden bilgi aldı. Olayın gerçekleştiği yere beyaz gül bırakan Scholz, vatandaşlara yönelik korkunç bir saldırının gerçekleştiğini ve bunun üzücü olduğunu belirterek, “Münih’teki saldırının ardından yaralarına yenik düşen küçük çocuğun ve kadının ölümünden derin bir şok ve üzüntü duyuyorum. Yakınlarının yaşadıkları hayal bile edilemez. Onlara en derin taziyelerimi iletiyorum. Tüm ülke onlarla birlikte yas tutuyor. Böyle bir şey yapan herkes en ağır cezaya çarptırılmayı ve elbette, eğer ülkede ikâmet hakkı yoksa, cezasının sonunda ülkeyi terk etmek zorunda kalmayı beklemelidir” dedi. Topluma birliktelik çağrısı yapan Scholz, “Şimdi hepimiz bir arada durmalıyız ve ülkemizin birlikte kalmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

KASITLI OLARAK SÜRDÜ

Münih kentinde 13 Şubat Perşembe günü 24 yaşındaki Afganistan kökenli Farhad N., aracını Ver.di sendikasının düzenlediği yürüyüşte kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda bazıları ağır olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan saldırganın ifadesinde, aracı kasıtlı olarak yürüyüşe katılanların üzerine sürdüğünü itiraf ettiği belirtilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Saldırı#Münih

BAKMADAN GEÇME!