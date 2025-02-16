Münih’ten kötü haber! Anne ile çocuğu yaşam savaşını kaybetti

Haberin Devamı

ALMAN basınında çıkan haberlere göre, 2 yaşındaki çocuk ile 37 yaşındaki bir kadının, olayda aldıkları ağır yaralar nedeniyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Aracın kalabalığa girdiği olay öncesi Ver.di Sendikasının düzenlediği gösteriye katılan kadının, kızını da çocuk arabasıyla yanında götürdüğü belirtildi. Cezayir kökenli Amel isimli annenin Hafsa adındaki çocuğuyla birlikte destek amacıyla gösteriye katıldığını söyleyen ailesi, yaşadıkları acılara rağmen bu olayın politize edilmemesini istedi. 4 yaşındayken Almanya’ya gelen anne Amel’in yüksek öğrenim yaptığını ve çevre korunması alanında mühendis olarak çalıştığını söyleyen eşi, “O tam bir adalet, dayanışma ve eşitlik sevdalısıydı. Bu değerleri kızımıza da öğretmek isterdi. Çalışan insanların haklarını savunurdu” dedi.



Farhad N.’nin 2 kişiyi öldürmek ve 37 kişiyi öldürmeye teşebbüsten yargılanacağı açıklandı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, anne ile kızının ölüm haberinin üzerine yaptığı açıklamada, “Derinden etkilendim, çok üzüldüm. Aileleri için dua ediyorum. Cani ömür boyu hapis cezasını göze almalı” dedi.

Haberin Devamı

‘ŞİMDİ BİR ARADA DURMALIYIZ’



Almanya Başbakanı Olaf Scholz da olayın yaşandığı yere giderek yetkililerden bilgi aldı. Olayın gerçekleştiği yere beyaz gül bırakan Scholz, vatandaşlara yönelik korkunç bir saldırının gerçekleştiğini ve bunun üzücü olduğunu belirterek, “Münih’teki saldırının ardından yaralarına yenik düşen küçük çocuğun ve kadının ölümünden derin bir şok ve üzüntü duyuyorum. Yakınlarının yaşadıkları hayal bile edilemez. Onlara en derin taziyelerimi iletiyorum. Tüm ülke onlarla birlikte yas tutuyor. Böyle bir şey yapan herkes en ağır cezaya çarptırılmayı ve elbette, eğer ülkede ikâmet hakkı yoksa, cezasının sonunda ülkeyi terk etmek zorunda kalmayı beklemelidir” dedi. Topluma birliktelik çağrısı yapan Scholz, “Şimdi hepimiz bir arada durmalıyız ve ülkemizin birlikte kalmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

KASITLI OLARAK SÜRDÜ



Münih kentinde 13 Şubat Perşembe günü 24 yaşındaki Afganistan kökenli Farhad N., aracını Ver.di sendikasının düzenlediği yürüyüşte kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda bazıları ağır olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan saldırganın ifadesinde, aracı kasıtlı olarak yürüyüşe katılanların üzerine sürdüğünü itiraf ettiği belirtilmişti.