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Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı arttı

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#Almanya#Saldırı#Noel Pazarı
Almanyadaki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 11:57

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 6'ya çıktığı bildirildi. Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen'in düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Almanya'da Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Naumburg Başsavcılığına dayandırdığı habere göre, saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Daha önce Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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#Almanya#Saldırı#Noel Pazarı

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