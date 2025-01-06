Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölü sayısı arttı

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Almanya'da Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi.
Alman Haber Ajansı DPA'nın Naumburg Başsavcılığına dayandırdığı habere göre, saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Daha önce Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.
Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.