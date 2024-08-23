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Almanya'daki NATO üssünde güvenlik alarmı!

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#Almanya#Nato Üssü#Güvenlik Seviyesi
Almanyadaki NATO üssünde güvenlik alarmı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 10:56

Almanya'nın Geilenkirchen kasabasındaki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" olduğunu gösteren istihbarat bilgileri göz önünde bulundurularak güvenlik seviyesi yükseltildi. Üssün sözcüsü güvenlik seviyesinin, "NATO birimlerine yönelik terör eyleminin son derece muhtemel olduğuna dair istihbarat alınmış olması" olarak tanımlanan 4 seviyeli alarm durumunun 2. olan Charlie'ye yükseltildiğini söyledi.

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestefalya eyaletine bağlı Geilenkirchen kasabasında bulunan NATO hava üssünden güvenlik seviyesi yükseltildi. Hava üssünden yapılan açıklamada, "Potansiyel tehdidi işaret eden istihbarat bilgilerine dayanarak güvenlik seviyesini yükselttik. Kritik işlerde çalışmayan tüm personel, ihtiyati tedbir olarak evlerine gönderildi. Çalışanlarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Üssün sözcüsü ise güvenlik seviyesinin, "NATO birimlerine yönelik terör eyleminin son derece muhtemel olduğuna dair istihbarat alınmış olması" olarak tanımlanan 4 seviyeli alarm durumunun 2. olan Charlie'ye yükseltildiğini söyledi.

NATO'nun AWACS gözetleme uçaklarının konuşlandığı üste güvenlik seviyesi, geçtiğimiz hafta Köln'deki bir askeri üssün muhtemel sabotaj nedeniyle geçici olarak kapatılmasının ardından ikinci kez artırıldı.

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#Almanya#Nato Üssü#Güvenlik Seviyesi

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