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Almanya'daki koalisyonda son engel de aşıldı

#ALMANYA#Koalisyon#Olaf Scholz
Almanyadaki koalisyonda son engel de aşıldı

Merkez sol lider Olaf Scholz yönetiminde yeni bir Alman hükümeti kurmak için yapılan üç partili koalisyon bugün son engeli de aştı. Yeşiller Partisi, Sosyal Demokrat Parti (SPD)ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon protokolünü onayladı.

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Yeşiller Partisi üyelerinin yaptığı oylamada yüzde 86'sının lehte oy verdiği ve koalisyonun ezici bir çoğunlukla onaylandığı bildirildi.

KABİNE ADAYLARI BELLİ OLDU

Scholz oylamadan saatler önce kabine adaylarını sunarak 17 kişilik ekibini tamamladı. Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olmaya hazırlanan Annalena Baerbock, “Oy pusulasından gelen güçlü rüzgarla,  yeni bir hükümet kuruyoruz” dedi.

Koalisyon, Avrupa'nın en büyük ekonomisini modernize etmeyi, iklim değişikliğine karşı çabaları hızlandırmayı ve daha liberal sosyal politikalar getirmeyi amaçlıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖREVİ MERKEL'DEN DEVRALIYOR

Scholz, Çarşamba günü parlamentoda şansölye olarak seçilecek ve Merkel'in 16 yıllık görev süresi resmi olarak sona erecek.

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#ALMANYA#Koalisyon#Olaf Scholz

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