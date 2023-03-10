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Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu

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#Almanya#Hamburg#Kilise Saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 18:35

Almanya'nın Hamburg kentinde kiliseye silahlı saldırı düzenleyerek 7 kişiyi öldüren saldırganın kilisenin eski üyesi olduğu açıklandı.

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Almanya'nın Hamburg kentindeki lsterdorf semtinde yer alan Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyen ve 7 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı. Hamburg polis şefi Matthias Tresp, olayın ardından düzenlenen basın toplantısında, saldırganın Philip F. isimli 35 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu ve 18 ay önce kilise üyeliğinden ayrıldığını söyledi. Yetkililer, saldırganın olay sırasında 100 elden fazla ateş ettiğini ve kilisede 4 erkek, 2 kadın ile hamile bir kadının bebeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bebeğin annesinin ise kurtulduğu bildirildi. Polis, saldırganın daha sonra intihar ettiğini belirtirken, evine düzenlenen baskında da 15 adet dolu şarjör bulunduğunu söyledi.

Almanyadaki kilise saldırganının kimliği belli oldu


SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMEZKEN, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR.

Almanya’nın Hamburg kentindeki Alsterdorf semtinde yer alan Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye dün yerel saatle 21.00'de yaklaşık 50 kişinin bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı.

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#Almanya#Hamburg#Kilise Saldırısı

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