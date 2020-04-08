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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Almanya’daki Kent Sarayı’nda yangın: 1 yaralı

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Almanya’daki Kent Sarayı’nda yangın: 1 yaralı
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Almanya’nın başkent Berlin’deki gözde mekanlar arasında yer alan Kent Sarayı’nda (Humboldt Forum) adlı müzeye dönüştürülmek üzere başlatılan tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

Alman medyası patlamaya ilişkin olarak tadilat sırasında patlamanın meydana geldiğini ve sonrasında da aniden dumanların yükseldiğini duyurdu.

Çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiği bildirildi.

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