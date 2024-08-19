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Almanya'daki festivalde facia

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Festival#Yangın
Almanyadaki festivalde facia
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 10:41

Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde yer alan dönme dolapta yangın çıktı. Yaşanan facia nedeniyle en az 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen müzik festivalinde yer alan bir dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının polise dayandırdığı haberine göre, Highfield Müzik Festivali'nde bulunan bir dönme dolapta dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İlk belirmelere göre dönme dolabın altında bulunan bir madde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı ve sonra alevler gondola sıçradı.

Olayda en az 23 kişi yaralandı. Aralarında polislerin ve ilk yardım ekibinde yer alanların da bulunduğu 16 kişi hastanede tedavi edildi.

Tedavi edilenler arasında 4'ünün yanıkları bulunduğu, 1 kişinin de düşme sonucu yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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#ALMANYA#Festival#Yangın

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