Almanya'daki erken seçime sayılı günler kaldı

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Almanya'da erken genel seçimlere sayılı günler kaldı. Yaklaşık 60 milyon seçmen, Federal Meclis'in (Bundestag) yeni milletvekillerini belirlemek üzere 23 Şubat Pazar günü sandık başına gidecek. Ülke genelindeki seçim merkezlerinde kurulscsk sandıklarda yerel saatle 08.00 ile 18.00 arasında oy kullanabilecek.



Federal İstatistik Ofisi'nin son verilerinde seçmenin yaklaşık 30,6 milyonunun kadın, 28,6 milyonunun erkek olduğu kaydedildi. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısının ise yaklaşık 2,3 milyon olduğu bilgisi yer aldı. Federal Seçim Yasası'na göre, 18 yaşına giren Alman vatandaşı olup, en az 3 aydır Almanya'da yaşayanlar oy kullanabilecek. Yurt dışında ikamet eden Almanlar da özel düzenlemeler kapsamında başvuru yapmaları halinde oylarını kullanabilecek.

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GÖÇMEN KÖKENLİLERİN OYLARI ÖNEMLİ



Almanya'da yetişkin nüfusun dörtte birine denk gelen yaklaşık 17,1 milyon kişinin göç geçmişi bulunurken bu kişilerin 7,1 milyonu Alman vatandaşlığı bulunduğu için oy kullanma hakkına sahip. Mediendienst Integration sitesine göre, Almanya'daki Türk kökenli Alman vatandaşı seçmen sayısı 982 bin olurken Almanya'daki Türk kökenli seçmen ile ilgili çalışmaları bulunan Almanya Türk Toplumuna göre, son yıllardaki vatandaşlık başvurularıyla birlikte bu sayı 1 milyonun üzerinde bulunuyor.

29 PARTİ YARIŞACAK



Federal Seçim Komisyonu Ocak ayı başında Federal Seçimlere katılım için yaptığı ilk değerlendirmede, 41 partinin ön şartları karşıladığı ve seçimlere katılma hakkı olduğunu tespit etti. Ancak gelinen süreçte 41 partiden yalnızca 29'u Federal Seçimlere katılıyor. Bu çerçevede Almanya'daki seçmenler, 29 parti ve 4 bin 506 milletvekili adayı için oy kullanacak. Seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Hristiyan Demokrat Birlik (CSU), Yeşiller/Birlik, Hür Demokrat Parti (FDP) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD) meclise girebilecek partiler arasında öne çıkıyor.

ANKETLERDE CDU/CSU ÖNDE



Yüzde 5 seçim barajının bulunduğu Almanya'da seçime sayılı günler kala farklı şirketler tarafından yapılan anketlere göre, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 27-30 oyla birinci sırada yer alırken, aşırı sağcı AfD Partisi yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor. SPD yüzde 15-17 bandında yer alırken, Yeşillerin ise yüzde 14 oy oranı bulunuyor. Hür Demokrat Parti ve Sol Parti ise ocak ayında yapılan anketlerde, yüzde 5 barajını geçemezken son kamuoyu yoklamaları iki partinin Meclise girebilecek oy oranına ulaşabileceğini ortaya koydu.

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MİLLETVEKİLİ SAYISI DÜŞECEK



Pazar günü yapılacak seçimlerde yeni seçim yasası ilk kez uygulanacak. Seçim yasasında yapılan değişiklik nedeniyle milletvekili sayısı önemli ölçüde azalacak. Ülkede 2021 yılı eylül ayında yapılan seçimler sonrasında 736 milletvekilinin girdiği Bundestag'ta yapılan değişiklik sonrası yeni dönemde 630 milletvekili olacak. Bu durum hem genel kuruldaki sandalye sayısını hem de komisyonlarda üye sayısı ve dağılımını etkileyecek. Federal Meclis'in 21. dönemi için her seçmen iki farklı oy tercihinde bulunacak. Birinci oy (Erststimme), seçmenin ikamet ettiği seçim bölgesindeki milletvekili adayları için kullanılacak. Bir seçim bölgesinde birinci oylardan en fazla oyu alan aday, doğrudan Federal Meclise girme hakkı kazanacak. İkinci oy (Zweitstimme) ise bir siyasi partiye verilecek. Partilere atılan oy, Federal Meclisteki sandalye dağılımını belirlediği için daha kritik önemde görülüyor.

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TÜRK KÖKENLİ VEKİL SAYISI DÜŞECEK



Almanya'da Federal Meclise ilk olarak 1994 yılında SPD'den Leyla Onur ile Yeşiller'den Cem Özdemir girmişti. Eylül 2021'deki seçimlerde ise Türkiye kökenli milletvekili sayısı 18 olmuştu. Türk kökenli milletvekili adaylarının en çok tercih ettiği SPD'nin anketlerde büyük oy kaybettiğinin görülmesi ağırlıklı olarak bu partiden aday olan Türk kökenlilerin seçilme ihtimallerini düşürdü. Kıdemli birçok Türk kökenli politikacının aday olmaması ve yeni yüzlerin listelerde yer alması da yeni meclisin oluşumunda Türk kökenli milletvekili sayısını olumsuz etkileyebilir. Mevcut milletvekili listelerinde SPD'den aday olan ve seçilme ihtimali yüksek Türk kökenli aday sayısı 21 olarak belirtildi. SPD'yi 7'şer aday ile Sol Parti ve seçimlerden birinci çıkması beklenen CDU/CSU takip ediyor. Onları 6 aday ile Yeşiller, 5 aday ile Hür Demokratlar ve 4 adayla Sol Parti'den ayrılarak kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) izliyor. Hür Seçmenler'in Türkiye kökenli aday sayısının ise 3 olduğu aktarıldı.

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KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA BAŞBAKAN BELİRLENECEK



Almanya'da Pazar günü oy verme işleminin son bulmasının hemen ardından haber kuruluşları sandık çıkış anketlerinin sonuçlarını açıklayabilecek ve resmi olmayan sonuçlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Kesin olmayan resmi sonuçların Pazartesi sabahı erken saatlerde belli olması, bunun da Federal Seçim Kurulu tarafından açıklanması bekleniyor. Seçimlerin kesin resmi sonuçlarının açıklanması ise bir kaç hafta sürecek. Seçimlerden sonra seçim sonuçlarını analiz edecek olan partiler, koalisyon senaryolarını değerlendirecek ve muhtemel ortakları ile ilk temaslarına başlayacak. "Sondaj" olarak adlandırılan temasların seyrine göre de koalisyon görüşmeleri başlayacak.



Kamuoyunda ‘Büyük Koalisyon' olarak adlandırılan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin koalisyon oluşturabileceği beklentisi var. Ancak yoğun ve sancılı geçen sondaj görüşmelerinin yeni alternatiflerin oluşmasına neden olabileceği de değerlendiriliyor.

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Seçimlerin kesin resmi sonuçlarının ardından koalisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hükümetin kurulabilmesi ve başbakanın seçilebilmesinin yolu açılacak. Ülkenin yeni başbakanı, Federal Meclis üyelerinin oylarının çoğunluğu ile seçilecek ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından atanacak. Bakanlar ise, başbakanın önerisi üzerine yine cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Başbakan ve bakanlar, Federal Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başlayacak.

5 ADAY YARIŞIYOR



SPD Başbakan Scholz'u yeniden aday gösterirken, CDU/CSU partileri, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'i başbakan adayı olarak belirledi. Yeşiller, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'i, aşırı sağcı AfD Partisi de Eş Başkanı Alice Weidel'i başbakan adayı olarak duyurdu. Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi de Eş Başkan Sahra Wagenknecht'in başbakanlık için yarışta olduğunu açıkladı. Ülkede ilk kez bir genel seçimde 5 başbakan adayı yarışacak. Adaylar arasında mevcut Başbakan Scholz, hükümet ve devlet yönetiminde en tecrübeli isim olarak öne çıkarken, 69 yaşındaki CDU'lu siyasetçi Merz'in devlet kademelerinde görevi bulunmuyor. Başbakan olma ihtimali en yüksek aday olan Merz, eski Başbakan Angela Merkel'e karşı parti içi muhalefetin başını çeken isim olarak biliniyor. Scholz, yeniden Başbakan seçilememesi halinde yeni başbakan seçilene kadar görevine devam edecek. Seçimlerden sonra en geç 30 gün içinde ilk Federal Meclis Genel Kurulu'nun toplanması gerekiyor, ancak koalisyon görüşmelerinin uzun zaman alması bekleniyor.

YENİ HÜKÜMETİ BEKLEYEN ZORLUKLAR



Almanya'nın yeni başbakanının ve hükümetinin belirlenmesinin ardından hem iç siyasette hem de dış politikada birçok önemli başlığın çözüme kavuşturulması gerekecek. Ekonomik durgunluk, yüksek enerji fiyatları, Çin rekabeti, inşaat sektöründeki kriz, konut eksikliği ve fiyat artışları, nitelikli işgücü eksikliği Alman ekonomisini zorlayan başlıklardan sadece bir kaçı olarak belirtiliyor. Son iki yılda yaşanan ekonomik küçülmenin durdurulması ve Alman sanayisini canlandırması yeni hükümetin çözüm arayacağı ilk başlıklar olacak. Seçim sürecinde partilerin en önemli gündem maddesi olan sığınmacılar konusu da meclisin ve hükümetin önemli gündem başlıkları arasında yer alacak. İktidara gelmesi beklenen Hristiyan Birlik Partilerinin göç ve sığınmacılar konusunda daha sıkı politikalar izleyebileceği belirtilirken, sınır kontrollerinin artırılması, sığınmacılar için kurulan geri gönderilme merkezlerinin çoğaltılması gibi adımlar yeni hükümetin atacağı adımlar olarak görülüyor.

ABD-AB İLİŞKİLERİNDEKİ SON GELİŞMELER GÜNDEMDE



Dış politikada ise Almanya'yı zorlu bir süreç bekliyor. Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesindeki gelişmeler ve barış çabaları, ABD ve Rusya'nın AB'yi dışarıda tutan çözüm arayışı, ABD-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde son Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in konuşmasıyla ortaya çıkan küresel sorunlara ve iki ülke ilişkilerine bakıştaki büyük ayrışma, AB ülkeleri arasında dış politika ve birlik içinde geçmişe göre daha zor varılan uzlaşı, AB kıtasındaki ekonomik zorluklar, AB'ye mülteci akını, Suriye, İsrail-Filistin bağlamında Orta Doğu'daki gelişmeler Alman hükümetinin önünde bekleyen zorluklar olarak dikkat çekiyor.



Almanya'da Eylül 2025'te yapılması planlanan Federal Meclis seçimleri, "Trafik Lambası Koalisyonu" olarak adlandırılan ve Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümetinin dağılmasıyla birlikte öne alındı ve erken seçim kararı verildi.