Almanya’daki ABD üssü mülteci kampına döndü

1 Eylül itibariyle yaklaşık 12 bin kişi buradan Amerika’ya getirilirken, halihazırda 14 bin 900 kişi işlemlerinin tamamlanması için bekliyor. Üste şu ana kadar 12 bebek dünyaya geldi. Taliban 15 Ağustos’ta Kabil’e girerken, 20 Ağustos’tan bu yana Ramstein’e ABD vatandaşları ile Afganları taşıyan ve çoğunluğu C-17’lerden oluşan 106 uçak indi. Frankfurt’un 130 km uzaklıktaki üssün yaklaşık 3.5 km uzunluğundaki pisti mülteci çadırlarıyla dolmuş durumda. ABD ve Almanya arasındaki anlaşmalar uyarınca mülteciler burada en fazla 10 gün kalabiliyorlar. Vize işlemleri tamamlanan göçmenler ABD’ye taşınıyor. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken üssü ziyaret edecek.

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