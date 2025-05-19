Haberin Devamı

Ülkenin yeterli savunma gücüne sahip olabilmesi için 460 bin askere gerek duyulduğunu belirten Alman Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, mevcut asker sayısının 182 bin civarında olduğunu açıkladı ve “Çok acil 100 bin askere ihtiyacımız var” dedi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, gönüllü olarak askerlik yapmak isteyenlerin sayısının son yıllarda düştüğünü hatırlatırken, yeniden zorunlu askerlik uygulamasına dönülmesinin planlandığını da gizlemedi.

HALK DESTEKLİYOR

Almanya’da yapılan kamuoyu yoklamalarına göre halkın yüzde 61.9’unun zorunlu askerlik uygulamasına geri dönülmesinden yana olduğu ortaya çıktı. Almanların yüzde 67.4’ünün, zorunlu askerlik uygulamasının kadınlar için de geçerli olmasından yana olduğu da saptandı. Almanya’da zorunlu askerlik tartışması: ’Acil 100 bin asker lazım’