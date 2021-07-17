Almanya’da yüzyılın afeti: Can kaybı 100’ü geçti, 1.300 kişi kayıp

ALMANYA, ülkede 100’den fazla kişinin canına mal olan korkunç sel felaketinin şokunu yaşıyor. Batıdaki Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Sinzig kasabasında bulunan, engelli insanların kaldığı bir bakımevinde 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BİR KÖY YOK OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Devletimizdeki tüm güçlerin, en zor koşullarda bile hayat kurtarmak, tehlikeleri önlemek ve sıkıntıları hafifletmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına güvenebilirsiniz” dedi. Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, “Çok korkunç bir durum, daha fazla can kaybı bekleniyor” ifadelerini kullandı. En fazla kaybın sel felaketinde yerle bir olan Eifel bölgesinden geçen Ahr Nehri kıyısındaki 700 nüfuslu Schuld köyünde olduğu bildirildi. Köy neredeyse yok oldu.

ELEKTRİK, TELEFON YOK

Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletinin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi. Kurtarma çalışmaları sürerken binlerce kişiye ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Afet bölgesinde 114 bin haneye elektrik verilemezken, telekom şebekelerinin çökmesi nedeniyle de insanların yakınlarına ulaşamadığı belirtiliyor.



TÜRK ESNAF ETKİLENDİ

Köln’ün batısında bulunan Achen kentinden son durumu Demirören Haber Ajansı’yla paylaşan Almanya Türk Federasyon Derneği Başkanı Tansel Çiftçi, “KRV eyaletinde büyük şehirlerde büyük felaketler yaşandı. İşletmeleri su bastı, fabrikaları su bastı. İnsanlar kayıp. Bu felaketten dolayı can kayıpları oldu. Bölgemizde selden etkilenen Türk esnaflar da var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Alman ordusu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Kayıpları arıyorlar” dedi.

ORDUDA AFET ALARMI

KRV Başbakanı Armin Laschet “Ülkemiz tarihi boyutlarda bir sel felaketini yaşıyor” derken Almanya’da ordu birliklerinde afet alarmı verildi.

SUÇLU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Avrupa Doğal Afet Veritabanı’na göre Köln’de 24 saatte 154 milimetre, yani normalin yaklaşık iki katı yağış ölçüldü. Almanya meteoroloji genel müdürlüğü, şiddetli yağışların yavaş hareket eden alçak basınç alanından kaynaklandığını belirtti. Bu durum, sıcak ve nemli havadan oluşan bir taşıyıcı kuşağın, güçlü gök gürültülü fırtına ile yoğun, uzun süreli sağanakları beslemesine yol açtı. İngiltere’deki Reading Üniversitesi Hidroloji Bölümü’nden Prof. Hannah Cloke CNN’ne, “Bu tür yüksek enerjili, ani yaz sağanakları, bizim tam olarak hızlı küresel ısınma sürecinde beklediğimiz hava olayları” yorumunu yaptı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de felaketi ‘trajedi’ diye niteleyerek iklim değişikliğine işaret etti.

BELÇİKA’DA AĞIR BİLANÇO

BELÇİKA’da yoğun yağış özellikle güneydeki Valonya bölgesinde yer alan yerleşim birimlerinde can kayıplarına neden oldu. Yağışların yoğunluğu nehirlerin yataklarından çıkmasına ve sellere neden oldu. 14 Temmuz’dan itibaren süren yağışların neden olduğu sellerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Dün ölü sayısı 23’e yükseldi. Hollanda ve Lüksemburg da yağışlardan olumsuz etkilendi. Güven ÖZALP / BRÜKSEL

KALIN: TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya’da selde ölenler için taziye mesajı yayımladı. Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Almanya’nın acısını paylaşıyoruz. Türkiye yardım için her daim hazırdır” ifadesini kullandı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor