Dünya Haberleri

Almanya'da YPG/SDG yandaşları taşkınlık çıkardı: Polise, kamu malına ve iş yerlerine saldırdılar

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#YPG/SDG#Stuttgart
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 12:16

Almanya'da terör örgütü YPG/SDG yandaşları, çeşitli şehirlerde taşkınlık çıkararak polise ve iş yerlerine saldırdı. Göstericiler kamu malına zarar verirken, Suriyelilere ait bir restoranı da hedef aldı.

Stuttgart polisince yapılan açıklamada, şehirde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde göstericilerin, araçlara ve polis memurlarına havai fişeklerle saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, göstericilerden bazılarının yüzlerinin kapalı olduğu ve yürüyüş esnasında saldırgan davranışlar sergilediği, polis kordonunu aşma girişiminde bulunduğu ve polisin biber gazı kullanmak zorunda kaldığı bildirildi.

Göstericilerden 75'i hakkında kamu düzenini bozma, polis memurlarına saldırı, patlayıcı madde ve toplantı yasalarını ihlal şüphesi gibi çeşitli suçlardan dolayı olay yerinde kimlik tespiti işlemi yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, polisin işlem sırasında fotoğraf ve video çektiği ve bunların halihazırda analiz edildiği, konuya ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve faillerin adalete teslim edileceği belirtildi.

Stuttgart Polis Sözcüsü Timo Brenner yaptığı basın açıklamasında, "Gösteri bahanesiyle polis memurlarına ve çevredekilere saldırmak, demokratik anlamda toplanma özgürlüğüyle bağdaşmaz. Memurlarımız bugün maalesef büyük şiddet olaylarına maruz kaldılar ve zorla müdahale etmek zorunda kaldılar. Hiçbir memurun yaralanmaması tamamen şans eseriydi." diye konuştu.

SURİYELİLERE AİR RESTORAN HEDEF ALINDI

Dortmund kentinde ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Suriyelilere ait bir restorana ve polise saldırdı.

Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gösteride, göstericilerin taşkınlık çıkardığı, takviye polis ekiplerinin gelmesiyle durumun kontrol altına alındığı duyuruldu.

Bild gazetesinin haberine göre, söz konusu gösteriye katılanlar, Dortmund merkez tren istasyonu yakınlarında Suriyelilere ait restorana saldırarak zarar verdi.

RESTORANIN KASASI YAĞMALANDI

İşyeri sahibi, saldırganların restorandaki masa ve sandalyeleri fırlatıp camları kırdığını, kasayı yağmalayarak içindeki parayı aldığı bilgisini paylaştı.

Polis, dün akşam yerel saatle 20.00 sularında olayları kontrol altına alırken göstericiler polisi de hedef aldı.

Taşkınlık çıkaran göstericiler polise havai fişek ve demir çubuklarla saldırırken, çıkan arbedede birkaç polis memuru yaralandı.

