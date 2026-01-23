×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'da YPG/SDG yandaşları ortalığı birbirine kattı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#YPG/SDG#Hamburg
Almanyada YPG/SDG yandaşları ortalığı birbirine kattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 15:10

Almanya terör örgütü YPG/SDG yandaşları, çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerde taşkınlık çıkarmaya ve günlük hayatı sabote etmeyi sürdürüyor.

Haberin Devamı

Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'da bir grup YPG/SDG yandaşı Hamburg Ana Tren Garı'nda tren raylarına oturarak şehirler arası ve şehir içi ulaşımı aksattı.

Eylem nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği ve geciktiği ifade edildi. YPG/SDG yandaşları, hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Münih merkezini işgal etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının oturma eylemi yaptığı ve örgütü simgeleyen paçavralar açtığı görüldü.

Almanyada YPG/SDG yandaşları ortalığı birbirine kattı

YPG/SDG GÖSTERİLERİNDE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI

Stuttgart Emniyet Müdürlüğü ile Savcılıktan yapılan ortak açıklamada, 21 Ocak’ta YPG/SDG yandaşlarının düzenlediği gösteri sırasında 2 kişinin saldırıya uğradığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Haberin Devamı

Terör örgütü yandaşlarının gösterisine ilişkin açıklamada, eylem yapan büyük grubun olay yerinden geçen iki gençle tartıştığı, bunlardan 23 yaşındaki genci sivri bir cisimle yaraladığı ve 20 yaşındaki genci de dövdüğü belirtildi.

Yaralanan kişinin ilk yardım ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı, saldıran grubun ise olay yerinden kaçtığı belirtilen açıklamada, polisin devlet güvenlik biriminin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Gözden KaçmasınSuriyede asıl kaybeden İsrail oldu: Türkiye ve Suriyenin hamleleri Tel Avivi zayıflattıSuriye'de asıl kaybeden İsrail oldu: Türkiye ve Suriye'nin hamleleri Tel Aviv'i zayıflattıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınYunanistan, Egede provokasyona yeniden başladı: Dendiastan 12 mil çıkışıYunanistan, Ege'de provokasyona yeniden başladı: Dendias'tan '12 mil' çıkışıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#YPG/SDG#Hamburg

BAKMADAN GEÇME!