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Almanya’da yolcu treni tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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#Almanya#Hamburg#Tren Kazası
Almanya’da yolcu treni tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 12:30

Almanya'nın Hamburg kentinde bir yolcu treni ile tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Tır şoförü taksirle adam öldürme ve demiryolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Almanya’nın Hamburg kentinde dün tren kazası meydana geldi. Tonlarca ağırlıkta çelik ray taşıyan tır, ağır yük nedeniyle hemzemin geçidi zamanında geçemediği için en az 250 yolcunun bulunduğu trenle çarpıştı.

Kazada 55 yaşında bir yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. 103 kişilik itfaiye ve acil yardım ekibinin görev yaptığı kazada, yaralılardan bazıları helikopterle hastaneye sevk edildi.

Tır şoförü taksirle adam öldürme ve demiryolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı. Hamburg polisi ve federal polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tren hattı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Almanya’da yolcu treni tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var


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#Almanya#Hamburg#Tren Kazası

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