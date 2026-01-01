×
Dünya Haberleri

Almanya'da yılbaşı kazaları: 2 ölü, onlarca yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Yılbaşı Kzaları#Yeni Yıl Kutlamaları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 12:56

Almanya'da yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişeklerin yol açtığı kazalar nedeniyle 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde itfaiye ekipleri, havai fişekler başta olmak üzere çeşitli sebeplerle çıkan yangınlara da müdahale etmek zorunda kaldı.

Yılbaşı gecesi havai fişekler sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, havai fişek yaralanmaları ve diğer çeşitli olaylardan dolayı acil servisler yoğun mesai yapmak zorunda kaldı.

Habere göre, Bielefeld kentinde 18 yaşındaki 2 genç, kendi yaptıkları havai fişekleri patlatmaları sonucu hayatını kaybetti.

Rostock yakınlarında, bir havai fişeğin patlaması sonucu 23 yaşındaki bir adam sol elini kaybetti.

Leipzig'de 16 yaşındaki bir kız, Almanya'da yasak olan türde bir havai fişeği yakmaya çalışırken elinden ciddi şekilde yaralandı.

BERLİN'DE 25 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Berlin'de 25 kişi el yaralanması ve parmak kopması şikayetleriyle acil servislere müracaat etti. Bu kişilerden 8'ini ciddi el yaralanmalarına maruz kalan çocuklar oluşturdu.

Berlin'deki yılbaşı kutlamalarında güvenliği sağlamak için 4 bin 300 polis memuru görev alırken, 20 polis memuru havai fişek isabet etmesi veya şüphelilere müdahale ederken hafif yaralandı.

Berlin Polisi, kutlamalardaki çeşitli olaylardan dolayı yaklaşık 400 kişiyi geçici olarak gözaltına alırken, gece boyu çok sayıda kaçak havai fişeğin ele geçirildiğini bildirdi.

Yılbaşında Hamburg'da görev yapan 10 polis memuru yaralanırken, yaralı memurlar tedavi altına alındı.

POLİSE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRI

Leipzig'deki yeni yıl kutlamalarında ise polise havai fişekle saldırıldı. Şehrin çeşitli bölgelerinde havai fişeklerin yol açtığı yangınlar yaşandı.

Ludwigsburg'da bir binada sebebi henüz belirlenemeyen çıkan yangında 3'ü itfaiyeci olmak üzere 9 kişi hafif yaralandı.

Erfurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangına havai fişeklerin neden olduğu tahmin edildi. Yangının, iki binaya sıçraması sonucu binalarda maddi hasar meydana geldi.

