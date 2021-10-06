Almanya’da Yeşiller üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlamak istiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanlığından yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacakSağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacak#SMA
Sosyal medyada paylaşırken dikkat Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlarSosyal medyada paylaşırken dikkat! Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlar#Dijital Flört Dolandırıcılığı
Kimse kusura bakmasın içimi acıtır... Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler..."Kimse kusura bakmasın içimi acıtır..." Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler...#Emre Belözoğlu
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda bir ilk Heyecanlandıran gelişmeİstanbul'da bir ilk! Heyecanlandıran gelişme#Arkeolojik Kazı
Büyükadada tahliye gerilimi Polis ile zabıta ekipleri arasında arbedeBüyükada'da tahliye gerilimi! Polis ile zabıta ekipleri arasında arbede#Büyükada
Gözler kripto paralarda Son 8 yılda 6 defa yaşandı...Gözler kripto paralarda! Son 8 yılda 6 defa yaşandı...#Kripto Para Piyasası
Dünyayı ayağa kaldıran belge ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...Dünyayı ayağa kaldıran belge! ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...#Koronavirüs
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Survivor Nagihan değişen hayatını anlattı: Paylaşılamayan bir kadın oldumSurvivor Nagihan değişen hayatını anlattı: Paylaşılamayan bir kadın oldum!#Nagihan Karadere
Adalarda fayton gitti, tartışmalar bitmedi Sakinler ne diyorAdalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?#Büyükada
Yüz binlerce çocuk... Kilise affedilemezYüz binlerce çocuk... 'Kilise affedilemez!'#Cinsel Taciz
Önce pastasını yedi, sonra evinde bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemediÖnce pastasını yedi, sonra evinde bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemedi#Stacey Solomon
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
HABERLERDünya Haberleri

Almanya’da Yeşiller üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlamak istiyor

#ALMANYA#AVRUPA#Dünya
Almanya’da Yeşiller üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlamak istiyor

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, partisinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile "üç partili hükümet kurmak" amacıyla görüşmelere başlamak istediğini bildirdi.

Haberin Devamı

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, "Parti içi değerlendirmelerimizden sonra bir karar verdik. Şimdi SPD ve FDP ile daha detaylı görüşmeler yapmak akıllıca olacaktır. FDP'ye, üç partili koalisyon görüşmelerine geçmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Baerbock’ın açıklamaları, ülkenin önde gelen siyasi partilerinin 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon hükümeti seçeneklerini görüşmek üzere ikili görüşmeleri tamamlamasının ardından geldi.

Ülkede 26 Eylül’de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda yer alan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de yüzde 14,8 oy almıştı.

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP arasında kurulması muhtemel koalisyon hükümeti, partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı medyada "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendiriliyor.

İlgili Haberler:

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacakSosyal medyada paylaşırken dikkat! Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlarMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip
Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#AVRUPA#Dünya