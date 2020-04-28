Almanya bunu tartışıyor! Yeniden yükselişe geçti

Almanya'da sıkı tedbirlerle kontrol altına alınan Corona Virüs, önlemlerde başlayan yumuşamayla yeniden yükselişe geçti. Bir süredir 0.9 olan üreme oranı Robert Koch Enstitüsü verilerine göre yeniden 1'e yükseldi. Mart ayı başlarında virüsün üreme oranı 3 civarındaydı. Almanya İtalya ve İspanya gibi olacağı korkusuyla hızla hareket ederek, özgürlükleri çok sıkı kısıtlayan bir dizi önlemler aldı. Virüsün üreme oranı bu önlemler sayesinde 7 Nisan'da 1.3'e, 16 Nisan'da ise 0.7'ye kadar geriledi.

Üreme oranı bir hastanın virüsü kaç kişiye bulaştırdığını ve virüsün yayılma hızını gösteriyor. Virüsün kontrol altında tutulabilmesi için üreme oranının birin altında olması gerekiyor.

UYARI NİTELİĞİNDE

Üreme oranının birin altına düşmesi sonucu Almanya rahatlayıp önlemleri adım adım gevşetme kararı aldı. Büyüklüğü 800 metre kareye kadar olan mağaza ve dükkanlar açıldı. Son sınıf öğrencileri bazı eyaletlerde yeniden okula başladı. Ancak ekonomi için adım adım açılımlar yeterli gelmedi ve önlemlerin daha fazla yumuşatılması tartışmaları alevlendi.

Başbakan Merkel daha fazla açılım tartışmalarını sert eleştirdi ve bu tartışmaların virüsün yayılma hızını yeniden tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Merkel önlemlerde küçük gevşemenin bile büyük sonuçlar getirebileceğine işaret etti.

Bir süredir 0.9'da seyreden üreme oranı şimdi tekrar 1'e yükseldi. Oranın 1 olması demek, bir Corona Virüs hastasının virüsü ortalama bir kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor.

YENİ RAKAMLAR

Almanya'da bir günde yeni vaka sayısı bin 144 arttı ve toplam vaka sayısı 156 bin 337'ye ulaştı. Bir günde 163 insan koronavirüsten hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5 bin 913'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 114 bin.