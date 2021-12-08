Almanya'da yeni dönem resmen başladı! İşte yeni Başbakan...

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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında Koalisyon hükümeti kurma konusunda uzlaşma sağlanmasının ardından dün imzalar atıldı.



OLAF SCHOLZ DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Bugün Almanya Federal Meclisi'nde yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, başbakan seçildi. Scholz, 736 sandalyeye sahip Federal Meclis'te yapılan oylamada 303'e karşı 395 oy aldı.



Bundestag üyelerinin çoğu, oylama sonrası Scholz'u ayakta alkışladı.Scholz bugün yemin ederek göreve başlayacak ve Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek.



İlk Görüntüler Olaf Scholz resmen Almanya'nın yeni Başbakanı Haberin Tüm Görselleri

KABİNE ÜYELERİ BELLİ OLDU

Olaf Scholz'un Şansölye olarak başkanlığını yapacağı yeni kabinenin en önemli özelliklerinin başında, yeni oluşturulan İnşaat Bakanlığı sayesinde bakanlık sayısının 16'dan 17'ye çıkması geliyor. Kabinenin yaş ortalaması 51,2'den 50,4'e düştü. Kabinedeki kadın sayısı da her zamankinden daha yüksek.



Yeni kabinede Nancy Faeser’ın göreve gelmesiyle ilk kez bir kadın Almanya'da içişleri bakanı oldu. Hubertus Heil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak yerini korudu. Eski hükümette Adalet Bakanlığını sürdüren Christine Lambrecht, yeni hükümette Savunma Bakanı, Çevre Bakanlığı görevinde bulunan Svenja Schulze, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı oldu. Sağlık Bakanlığı görevine ise SPD'li sağlık uzmanı Karl Lauterbach getirildi.

İmar Bakanlığını Klara Geywitz üstlenirken, Yeşiller Partisinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Dışişleri bakanı, diğer eşbaşkan Robert Habeck de Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı oldu. Anne Spiegel Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı, Steffi Lemke Çevre, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanı olurken Cem Özdemir de Gıda ve Tarım Bakanlığı görevini üstlendi



İLK ÖNCELİK PANDEMİ

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Yeni hükümet kömür kullanımını öngörülenden erken sıfırlayarak ve yenilenebilir enerjiye odaklanarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atmayı planlıyor. Ama ilk önceliği, koronavirüs pandemisiyle mücadele olacak.

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz kıştan bu yana en üst düzeyde.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 69 bin 601 olarak açıklandı.

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Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu da 527 kişi hayatını kaybetti.

