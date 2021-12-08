Almanya'da yeni dönem resmen başladı! İşte yeni Başbakan...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
G.Sarayda merakla beklenen karar Fatih Terim...G.Saray'da merakla beklenen karar! Fatih Terim...#Galatasaray
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Ankaragücünün efsane başkanı hayatını kaybettiAnkaragücü'nün efsane başkanı hayatını kaybetti#Ankaragücü
Hindistana facia... İlk görüntüler geldi Genelkurmay başkanını taşıyorduHindistan'a facia... İlk görüntüler geldi! Genelkurmay başkanını taşıyordu#Hindistan
Altın için şok tahmin Yatırımcılar dikkatAltın için şok tahmin! Yatırımcılar dikkat#Altın
Halk koronadan ölürken gizli partide eğlenceHalk koronadan ölürken gizli partide eğlence! #İngiltere
Sosyal medyada gündem oldu Hastanede ortalığı birbirine katmıştı... Şok detaylarSosyal medyada gündem oldu! Hastanede ortalığı birbirine katmıştı... Şok detaylar#Koronavirüs
Melisin kavalyesiMelis'in kavalyesi!#Ünlüler Ve Kardeşleri
15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı TCMB ve Katardan ortak açıklama15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar'dan ortak açıklama#Merkez Bankası
47. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ihtişamlı gece47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Çin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: KarışıkÇin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: Karışık#Tesla
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'da yeni dönem resmen başladı! İşte yeni Başbakan...

#Olaf Scholz#ALMANYA#Merkel
Almanyada yeni dönem resmen başladı İşte yeni Başbakan...

Almanya'da yeni hükümet süreci bugün resmi olarak tamamlandı. Alman parlamentosu Merkel'in yerine şansölye olarak Olaf Scholz'u seçti. Almanya'da 16 yıl süren Merkel dönemi de böylece kapanmış oldu.

Haberin Devamı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında Koalisyon hükümeti kurma konusunda uzlaşma sağlanmasının ardından dün imzalar atıldı.

OLAF SCHOLZ DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Bugün Almanya Federal Meclisi'nde yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, başbakan seçildi. Scholz, 736 sandalyeye sahip Federal Meclis'te yapılan oylamada 303'e karşı 395 oy aldı.

Bundestag üyelerinin çoğu, oylama sonrası Scholz'u ayakta alkışladı.Scholz bugün yemin ederek göreve başlayacak ve Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek.

İlk Görüntüler

Olaf Scholz resmen Almanyanın yeni BaşbakanıOlaf Scholz resmen Almanya'nın yeni BaşbakanıHaberin Tüm Görselleri

KABİNE ÜYELERİ BELLİ OLDU

Olaf Scholz'un Şansölye olarak başkanlığını yapacağı yeni kabinenin en önemli özelliklerinin başında, yeni oluşturulan İnşaat Bakanlığı sayesinde bakanlık sayısının 16'dan 17'ye çıkması geliyor. Kabinenin yaş ortalaması 51,2'den 50,4'e düştü. Kabinedeki kadın sayısı da her zamankinden daha yüksek. 

Yeni kabinede Nancy Faeser’ın göreve gelmesiyle ilk kez bir kadın Almanya'da içişleri bakanı oldu. Hubertus Heil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak yerini korudu. Eski hükümette Adalet Bakanlığını sürdüren Christine Lambrecht, yeni hükümette Savunma Bakanı, Çevre Bakanlığı görevinde bulunan Svenja Schulze, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı oldu. Sağlık Bakanlığı görevine ise SPD'li sağlık uzmanı Karl Lauterbach getirildi.

İmar Bakanlığını Klara Geywitz üstlenirken, Yeşiller Partisinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Dışişleri bakanı, diğer eşbaşkan Robert Habeck de Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı oldu. Anne Spiegel Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı, Steffi Lemke Çevre, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanı olurken Cem Özdemir de Gıda ve Tarım Bakanlığı görevini üstlendi

İLK ÖNCELİK PANDEMİ

Haberin Devamı

Yeni hükümet kömür kullanımını öngörülenden erken sıfırlayarak ve yenilenebilir enerjiye odaklanarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atmayı planlıyor. Ama ilk önceliği, koronavirüs pandemisiyle mücadele olacak.

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz kıştan bu yana en üst düzeyde.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 69 bin 601 olarak açıklandı.

Haberin Devamı

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu da 527 kişi hayatını kaybetti.

Gözden Kaçmasın

İlklerin kadınından vedaİlklerin kadınından vedaHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Olaf Scholz#ALMANYA#Merkel

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları