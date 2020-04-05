Almanya'da Yeni Doğan Bebek İçin Pasaport Nasıl Çıkarılır? Pasaport İçin Gerekli Belgeler Ve İşlemler

Almanya'da ikamet ediyorsanız ve minik yavrunuzu kucağınıza aldıysanız, onun için yapmanız gereken ilk unsurlardan biri pasaport çıkarmak olmaktır. Zira özellikle yılın farklı zaman dilimlerinde Türkiye'yi ziyaret için mutlaka pasaporta ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli işlemleri tamamlamak suretiyle Almanya'da yeni doğan bebeğiniz için pasaport çıkarabilirsiniz.

Almanya'da Yeni Doğan Bebek İçin Pasaport Nasıl Çıkarılır?

Almanya'da yeni doğan bebek için pasaport çıkarılabilmesi adına, yetkili temsilcilikleri başvurulması ve randevu alınması gerekmektedir. Özellikle gurbetçiler Türkiye'ye seyahat gerçekleştirebilmek için minik yavruları adına pasaport konusunda, Almanya'daki Türk Konsolosluk ve büyükelçilikleri üzerinden bu işleri gerçekleştirebilir.

Öncelikle gerekli belgeler ve vize başvuru belgesi tamamlanmak suretiyle randevu alınması gerekmektedir. Randevu tarihinde acenteler ya da vize başvuru merkezleri üzerinden işlemler gerçekleştirilebilir. Daha sonra belgeler Almanya'daki yetkili temsilcilikler üzerinden tamamlandıktan sonra bebek için pasaport çıkarılır.

Pasaport İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler

Yeni doğan bebek için Almanya'da pasaport çıkarmak adına gerekli olan bazı belgeler bulunmaktadır. Belgeleri aynı şekilde yetişkin bireyde olduğu gibi eksiksiz şekilde tamamlanması gerekir.

- 2 adet beyaz fon üzerine çekilmiş vesikalık biyometrik fotoğraf,

- Nüfus kimlik fotokopisi,

- Pasaport harcı,

- Pasaport için ilgili tüm ücretler,

- Anne ve babadan izin alınmış muvafakatname,

- İkametgah belgesi,

Bu gibi etmenler ele alınmak suretiyle tamamlanarak Almanya'da ilgili yetkili mercilere başvurmak yeterlidir.

Yeni Doğan Bebek İçin Almanya'da Pasaport Nasıl Çıkarılır?

Özellikle gurbetçiler için Almanya'da yeni doğan bebek adına pasaport çıkarmak büyük öneme sahiptir. Zira Almanya'da doğan bebekler Alman vatandaşı olarak geçtiği için, mutlaka pasaport ile ilgili tüm etmenlerin tamamlanması gerekir. Bu konuda ikamet edilen bölge adına il nüfus müdürlükleri üzerinden işlemler yapılabilmektedir. Daha sonra Türkiye'ye ziyaret için Almanya'daki Türk Konsolosluk veya büyükelçiliklere başvuru yapılması gerekmektedir.