Almanya’da yeni dalga tedirginliği

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Almanya’da artan vakalar nedeniyle henüz yeni hükümet kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel eyalet yönetimleriyle yeni bir korona zirvesi yapılmasını istedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise bir süre önce kapatılan aşı merkezlerinin yeniden açılacağını duyurdu.

Robert-Koch Enstitüsü’ne göre hastalık insidans değeri 100 bin kişide 150’yi aşmış durumda. Hastanelerin yoğun bakım servisleri alarm veriyor. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, 12 yaş üstü herkese acilen ‘destekleyici’ üçüncü doz aşının yapılması gerektiğini belirtti.