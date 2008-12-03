Almanya'da yaşayan yabancıların dörte biri Türk

Alman kabinesinin bugün kabul ettiği 2007 yılı Göç Raporu'na göre, Almanya
'da yaşayan yabancıların yüzde 25,4'ü Türk vatandaşı.
Bulgaristan ve Romanya'nın 1 Ocak 2007 tarihinde AB'ye girmeleriyle birlikte bu ülkelerden Almanya'ya yönelik göçte de büyük artış olduğu belirtilen raporda, Almanya'da yaşayan AB ülkeleri vatandaşlarının toplamının da yüzde 34,6 olduğu ifade edildi.
Raporda, yabancıların Almanya'nın nüfusu içindeki payının geçen yıl yüzde 8,8 oranla bir önceki yıla göre aynı kaldığı kaydedildi.
Almanya'ya 2007 yılında, aralarında 574 bin 752 yabancının bulunduğu toplam 680 bin 766 kişinin geldiği, aynı süre içinde, aralarında 475 bin 749 yabancının bulunduğu toplam 636 bin 854 kişinin de ülkeden ayrıldığı, bunun da ülkeye yönelik göçün 2006 yılında olduğu gibi düşük seviyede kaldığını gösterdiği belirtildi.
Alman meclisinin isteği üzerine 2001 yılından bu yana hükümet tarafından her yıl hazırlanan göç raporlarında 2006 yılında göçün azlığı konusunda rekor kaydedildiği ve göç edenlerin sayısının 1984 yılından bu yana en düşük seviyede olduğu hatırlatıldı.