7186 Sayılı Kanunla yurt dışı borçlanma sistemi köklü olarak değiştirildi. Bu yeni uygulamayla artık kolaylıkla Türkiye’den de emekli olamıyorsunuz.

Almanya'da Yaşayan ve Çalışan Bir Kişi Türkiye'de Nasıl Emekli Olur?

Yurt dışı borçlanma sistemi değişmeden önce, Almanya’da çalışan biri, tatil dönemlerinde Türkiye’ye gelerek, herhangi bir işte sigortalı olarak işe başlıyordu. Sigorta başlangıcı da Türkiye’de işe başladığı tarih değil, Almanya’da işe başladığı tarih geçerli sayılıyordu.

Almanya’da belirli süre yaşayan Türk vatandaşları, yurt dışı hizmet sürelerini belgelendirmeleri ve hizmet borçlanması için başvuruda bulunmaları halinde düşük rakamlar ödeyerek daha iyi bir emekli maaşına kavuşuyorlardı. Borçlanma primi olarak da maaşlarının %32’sini ödüyorlardı.

Yeni Sistemde Nasıl Emekli Olunuyor?

Almanya’da yaşayıp da Türkiye’den de emekli olmak isteyenler için iki durum bulunuyor. Türkiye’de herhangi bir sigorta girişi olmayanlarla, sigorta başlangıcı olanlar ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Kimler Emekli Olmak İçin Başvurabilir?

18 yaşından itibaren Almanya’da çalışmaya başlayan her gurbetçi, çalıştığı yılları borçlanarak, Türkiye’den emekli olabiliyor. Erkekler çalıştıkları yılları, kadınlar hem çalıştıkları hem de bulundukları yılları borçlanabiliyorlar.

Türkiye’den de emekli maaşı almak istiyorsanız, bunun için SGK’ya yurt dışı borçlanma emekli dilekçesi veriyorsunuz. Dilekçenizde çalıştığınız dönemleri belgelemeniz gerekiyor. Hangi dönemi borçlanmak ve hangi prim üzerinden borçlanmak istediğinizi dilekçenizde belirtiyorsunuz.

Türkiye’de Sigortası Olanların Emekli Başvuruları

Almanya’da çalışırken Türkiye’de sigorta girişi olanlar. Başvurdukları takdirde, Türkiye’deki sigorta girişlerinden geriye dönük Almanya’daki çalıştıkları süreyi borçlanabiliyorlar. Emekli olabilmeleri için bu sürenin en az 5400 iş günü olması gerekiyor. Yeni sistemde prim borçlanması %45 olduğu için bir günlük borçlanma tutarının alt sınırı 38.38, üst sınırı ise 287.82 TL olarak uygulanıyor. Borçlanma tutarını siz belirliyorsunuz. SGK ödeyeceğiniz prim tutarını belirledikten sonra üç içinde bu primi ödüyorsunuz.

Türkiye’de Sigorta Girişi Olmayanların Emekli Başvuruları

1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle, Türkiye’den de emekli olmak isteyen gurbetçiler Bağ-Kur üzerinden emekli olabiliyorlar. Başvurduğunuz tarihten geriye doğru Almanya’da çalıştığınız dönemleri borçlanabiliyorsunuz.

Bağ-Kur statüsünden emekli olabilmeniz için 5400 iş günü borçlanmanız ve 62 yaşı doldurmanız gerekiyor.