Almanya’da VW krizi büyüyor

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Dünyanın en büyük otomobil markalarından Volkswagen’in tarihinde ilk kez Almanya’da fabrika kapatma planını duyurmasının ardından ortaya çıkan kriz büyüyor. Toplam 120 bin çalışanı bulunan şirket, sendika ile düzenlenen toplantıda 25 bin çalışanı için tasarruf planlarını açıkladı. İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ise sert bir direniş göstereceklerini, fabrika kapanması, işten çıkarma ve maaş kesintilerini kabul etmeyeceklerini söyledi.

SEBEBİ ÇİN ETKİSİ Mİ

Volkswagen’in yanı sıra Alman sanayisinin itici gücü olan otomobil sektörü tümüyle alarm veriyor. Sektörün önde gelen markalarının son bir yıldaki faaliyet kârında ciddi düşüş yaşandı. VW, BMW ve Mercedes-Benz’in, 2024’ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla faaliyet kârı 31.6 milyar Euro’dan 25.9 milyar Euro’ya düştü. Volkswagen grubunun ana markası olan VW’nin yılın ilk yarısındaki kârı ise 1.6 milyardan 970 milyon Euro’ya geriledi. Öte yandan VW’nin küresel bazda alınan emisyon kararlarına uyan bir teknoloji geliştirememesi ve büyüyen elektrikli araç piyasasında Çinli markalarla rekabet edememesi de markanın ekonomik kaybının sebepleri arasında.

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SİYASİ ENDİŞE DOĞURDU

Aşırı sağcı AfD Partisi’nin geçen hafta ülkenin doğusundaki iki eyalette yapılan seçimlerde oylarını rekor derece arttırmasının ardından otomobil sanayisindeki krizin AfD’nin oylarını daha da yükseltmesinden endişe ediliyor. Muhtemel işten çıkarmaların sağ partilere verilen destekle birlikte ülkedeki yabancı karşıtlığını da pekiştirebileceği yorumları yapılıyor.

VW ÖKSÜRÜRSE ALMANYA GRİP OLUR

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yetkililerinden Gitta Connemann ise VW’deki krizin sorumluluğunun bir kısmını iktidarın politikalarına bağladı. Connemann, “VW öksürürse, Almanya grip olur. Ancak hükümet bunu izlemekle yetiniyor” eleştirisinde bulundu.