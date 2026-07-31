Almanya’da vizeyi yapay zekâ verecek

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Düzenleme kapsamında yapay zekâ; başvuru dosyalarının taranması, verilerin analiz edilmesi ve çelişkili bilgilerin tespiti gibi süreçlerde memurlara destek sağlayacak olsa da, vize ve iltica taleplerine ilişkin son kararlar yine insan memurlar tarafından verilecek. Ancak, hak savunucusu sivil toplum kuruluşları ve yardım örgütleri, sistemin önyargılı veya hatalı sonuçlar üretebileceği, aşırı iş yükü altındaki memurların yapay zekâ raporlarını denetlemeden onaylama riski bulunduğu ve göçmenlerin birer “denek” olarak kullanılabileceği gerekçesiyle düzenlemeye tepki gösteriyor.